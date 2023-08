Abuso en el Colegio Luján: tras el ADN negativo, pedirán el sobreseimiento del único acusado

Luego de que se conociera que la prueba realizada en la prenda interior de la víctima de abuso del Colegio Luján diera negativo para el ADN de Lucas Salinas, el único acusado, ahora la defensa en la figura del dr. Reinaldo Bedini, dijo a Canal 13 que pedirán el sobreseimiento del joven que continúa con prisión preventiva.

"La prueba, les cuento de qué se trata, en la ropa interior de la nena se encuentran restos de sangre, esa sangre provine no del sector genital si no de otras partes del cuerpo básicamente de la cintura y de la zona. Las lesiones que presenta la nena tras la denuncia son en la zona abdominal, cintura y cuello", comenzó explicando sobre cómo fue la prueba realizada.

En esa línea detalló que "en la bombacha (de la víctima) hay sangre, mancha aparentemente que proviene de la zona de la cintura. En esa mancha se encuentra material genético masculino, entones la Fiscalía notifica a la defensa de la querella de que se había encontrado material genético masculino en las muestras. Ahí se procedió a la extracción de sangre del imputado y se hace un perfil para determinar si esa sangre, ese ADN que él tiene, corresponde con el ADN encontrado y no corresponde. O sea, ese ADN que hay en la sangre que no es de la nena, no es de Lucas Salinas".

"A mi criterio, esa sería una prueba concluyente porque en realidad la causa es por abuso sexual con acceso carnal. En la causa no hay indicios físicos en el cuerpo del acceso carnal porque no tiene en su zona genital ningún tipo de lesiones. Pero bueno, evidentemente ella tuvo algún enfrentamiento con alguien que le causó esas heridas, que es de donde surge la sangre. Y es en esa sangre donde está el resto genético, o será, de las uñas o de la piel de la persona con la que estuvo en contacto que tocó la sangre y que encuentran eso en la ropa interior. De eso se trató la prueba", dijo bedini.

"Diciendo que las pruebas pendientes que quedaban, era eso y la pericia psicológica. Para la pericia psicológica no se efectuó porque la querella sostiene que no quieren volverla a exponer a la nena a una pericia psicológica. En definitiva la voluntad es incoercible. Una persona no se la puede obligar a someterse a una pericia psicológica. Entonces esa prueba no se va a realizar", agregó el letrado al móvil del canal.

Y detalló que ahora van por el sobreseimiento de Lucas, el acusado que tiene la causa: "Nosotros lo que pedimos naturalmente con esta prueba nueva se clausure la investigación penal preparatoria, se adelanta el término que había tomado la fiscalía para investigar y se proceda a decretar el sobreseimiento en relación a Lucas Salinas. Lo hemos solicitado, lo que pasa es que el procedimiento es oral. Entonces solamente hemos pedido la audiencia de conclusión de la investigación penal preparatoria".

