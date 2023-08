Expropiaciones: una testigo deberá volver a declarar tras un reclamo de las defensas

Este viernes se realizó una nueva audiencia en el juicio por expropiaciones que se centró en las preguntas que hicieron las defensas de los acusados por escrito a la jueza de cámara María Eugenia Varas y que fue miembro de Fiscalía del Estado cuando tramitó la investigación por la megacausa y que no tiene la obligación de comparecer presencialmente por sus funciones judiciales actuales.

Los interrogantes serán enviados por segunda vez con una intimación, esto se debe a que Varas no contestó satisfactoriamente en sus respuestas escritas, según reclamaron los defensores “prácticamente no contesto nada”, alegó que no recuerda o se remitió a declaraciones que hizo en la etapa de instrucción, lo que no está permitido por el código.

Por esta razón, el Tribunal hizo lugar a la petición el pasado miércoles y tomó curso hoy el pedido de los abogados defensores Fernández Valdez, Cayetano Dara, Olivera, Leveque y la defensa oficial y deberá contestar nuevamente.

Varas al igual que otros tres testigos entre los que se encuentra el cortista Guillermo De Sanctis, Walter Otiñano, Daniela Bustos Laspina están eximidos de estar presentes y pueden contestar por escrito los interrogantes de la parte acusadora.