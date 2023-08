Abuso en el Luján: pidieron que se analice el perfil de Salinas

Este lunes, en una audiencia por el caso de abuso en el Colegio Luján, el juez Barbera decidió que el único imputado, Lucas Salinas recupere su libertad. A raíz de esta novedad en el caso, en Tarde Trece el abogado de la familia de la víctima, Agustín Idemi contó que solicitaron que se analice el perfil del acusado, en lo que será una nueva pericia que se sumará a la investigación.

Todavía no se sabe día y horario para la realización de esta pericia, ni cuál será la postura de Salinas. Cabe señalar, que para que se realice esta prueba, el imputado debe dar su consentimiento.

Por otro lado, Idemi contó que el martes se sabrá cuando la familia llevará a su hija para que le realicen la pericia psicológica. En este sentido, señaló que saben que es una pericia fundamental para la investigación del caso, pero que la prioridad es la saludad de la joven víctima.

Para la defensa la causa tendría que ir urgentemente a juicio, luego de que se le realice estas pericias psicológicas que restan hacerle a la víctima. 'Por supuesto, esperamos una condena por este hecho tan aberrante', indicó el letrado.

Idemi señaló que ya hay pruebas suficientes para que la causa llegue a juicio y Salinas comience a ser juzgado. En ese sentido, el abogado recordó que se demostró que en la prenda íntima de la víctima había sangre que no pertenecía al ciclo menstrual de la joven, lo que reforzaría la teoría del ataque sexual. Así como también recordó que la víctima reconoció a Salinas en una rueda de reconocimiento.

Luego de que se comprobara que no había ADN de Salinas en la ropa interior de la víctima, el abogado manifestó en Tarde Trece que: 'Nos agarró de sorpresa, ya que no fuimos notificado de la realización de la audiencia, lo cual habla del mal desempeño e irregularidades de este proceso. Nuestra sorpresa vino al enterarnos de que era el mismo Ministerio Público Fiscal quien solicitaba la libertad del imputado en base a esta prueba, que entendemos nosotros, no tienen ninguna vinculación con el hecho'.

Para luego explicar, que la modalidad del abuso sexual no deja ningún rastro de ADN, por lo cual no es determinante para eximir a Salinas de la causa. ‘No estamos hablando de una relación sexual convencional de la manera tradicional. La modalidad de abuso sexual on acceso carnal se puede dar de distintas modalidades, con introducción de objetos, de dedos, o con la introducción del miembro viril’, explicó.

Incluso puntualizó en que, al darse la mecánica del hecho como figura en la denuncia, no dejó en la joven ningún tipo de fluidos del abusador. 'El abuso no dejó ningún tipo de rastro que nos lleve a la realización de un cotejo de ADN que se hizo en este caso, por lo que entendemos que esa prueba es totalmente irrelevante para el caso, por lo que nos encontramos en la misma situación en la que estábamos antes de esta prueba', señaló el letrado.