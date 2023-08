Ahorcó su pareja y tendrá que pagar lo que vale un jean

Este lunes Miguel Angel Gonzalez fue condenado en el fuero de Flagrancia a pagar $21.000, trabajo comunitario en la Municipalidad de Angaco y además fue expulsado de su hogar por ahorcar a su pareja. El episodio de dió en la madrugada del sábado en el interior de una casa del Barrio San Martín en Albardón.

Según relató la fiscal del caso, Yanina Galante, Gonzalez y su pareja comenzaron a discutir cerca de la dos de la mañana del sábado en el interior de su vivienda. La discusión fue tomando un tono agresivo hasta que el hombre empujó a la mujer contra una cama, se le subió encima y apretando su cuello y manos le dijo, "sos una trola, no te quiero". Lejos de frenar ahí Gonzalez siguió torturando a su pareja sobre la cama, y amenazándola, "me das asco, y si me denuncias te mato, te voy a dar unos tiros".

Ante esta situación la pareja de Gonzalez se pudo zafar y corrió para salir de la vivienda, pero otra vez el hombre la interceptó, este vez en la cocina, y nuevamente comenzó a apretarle el cuello hasta dejarla sin aire. Con las últimas fuerzas la joven logró nuevamente sacarselo de encima y escapar a la casa de un familiar donde pudo llamar a la Policía. Una vez que el personal de uniformados llegó al barrio San Martín, a la vivienda donde había ocurrido el ataque detuvo al hombre.

En Flagrancia además de la condena monetaria y de trabajo comunitario, Gonzalez deberá pasar los próximos dos años sin tener que comenter ningún delito ya que se decidió utilizar la figura de "suspensión de juicio a prueba". Esto quiere decir que de tener una nueva falta ante la ley se activará el proceso penal y podría terminar con una condena de cumplimiento efectivo en el Penal de Chimbas.