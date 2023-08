Caso Parisi: "La suspensión de juicio a prueba claramente es improcedente"

Reinaldo Bedini, abogado de la presunta víctima de violencia de género del funcionario judicial Mario Parisi, sostuvo este martes ante Canal 13 San Juan que la causa está encaminada pese a los planteos efectuados por la defensa del acusado ante el Tribunal de Impugnaciones. "La suspensión de juicio a prueba es claramente improcedente, no está concedida ni habilitada la probatión en casos de violencia de género", manifestó.

"Lo que corresponde es que se celebre de una vez la audiencia de control de acusación que estaba suspendida, hasta que no se proceda a dar por firme esto no se puede celebrar. Esperamos que prontamente se terminen estas idas y vueltas para que tenga lugar", agregó Bedini luego que la jueza de Garantías, Celia Maldonado, resolviera que previo a su intervención se debe determinar si la causa debe volver a sus manos.

"La fijación de esta audiencia no correspondía. El juez de la causa (Benedicto Correa), tramitada en el Tribunal de Impugnciones, decidió que había una parte que no fue resuelta entonces fue reenviada a la jueza de Garantías para que ella se pronuncie. Esto no continuó porque el Ministerio Público Fiscal hizo un planteo de recusación apelando el reenvío a la jueza entonces primero se debe resolver esto", añadió Bedini.

En conclusión, se hizo lugar a la suspensión de la audiencia hasta tanto se resuelva la recusación al camarista. Benedicto Correa dio lugar al planteo de los abogados Fernando Castro y Nasser Uzair sobre un agravio que habría sufrido su patrocinado por una acción de la jueza de Garantías. El magistrado señaló que hubo una omisión de parte de Maldonado en responder este planteo hecho por los defensores.