Exclusivo: "Lucas se siente mirado, perseguido, juzgado"

Lucas Salinas, el joven de 18 años acusado de abusar de una menor en el Colegio Luján, logró recuperar su libertad luego de que la prueba de ADN que se realizó en la prenda íntima de la víctima diera negativo. En ese marco Marcelo, su papá, mantuvo una entrevista exclusiva con Banda Ancha este martes.

"Lucas se siente mirado, perseguido, juzgado", dijo su papá. "Creo que la mamá de la niña se dejó llevar, antes de que se le cayera la causa" explicó además Marcelo. En la misma línea sostuvo que "entiendo que la persona que abusó de la niña sigue dando vueltas por ahí". Y finalmente criticó al Colegio Luján: "Actúa para su beneficio propio y nada más".

"Realmente esto fue una noticia que esperábamos con ansias. Algo que estábamos seguro que iba a ser así. Desde un principio mi hijo se puso a disposición del juez. Es algo que no sé porque se demoraba tanto en hacer. A Dios gracias que esto salió positivo y ayer le dieron la libertad a mi hijo que era lo que más esperábamos", dijo Marcelo.

Acerca de cómo está Lucas, explicó que "contento por un lado, feliz por otro y mal porque la presión social lo tiene mal, haberlo prejuzgado sin haber esperado que esto se desarrolla con el tiempo lo ha perjudicado mucho. Se siente mirado, perseguido, juzgado y eso tendremos que ir llevándolo de a poco a través de un tratamiento psicológico para que lo ayuden a superar esto que tuvo que vivir. Un chico de 18 años que tuvo que estar preso".

A lo largo de su entrevista contó cómo fueron los allanamientos en su vivienda, el momento en que Lucas fue detenido. Y en ese contexto expresó que "yo tengo un hijo con autismo, nunca vivimos una situación de allanamiento, tan brusco, tan invasivo. Mi hijo sufrió mucho, mi señora lloraba. Yo estaba en un estado de nerviosismo que no sabía qué decir. Por los mismos nervios uno no podía ni pensar".

Luego de que se confirmara que el material genético hallado en la ropa íntima de la menor no era de Lucas, su padre explicó que "yo creo que esta mamá en su desesperación que se le caía la causa se dejó llevar porque en ese primer día lo empezaron a acusar a mi hijo. Ella se dejó llevar. Hay un culpable, responsable, esa niña sufrió una violación, pero tienen que preocuparse en encontrar al verdadero culpable, la persona que realmente ha sido y no perder esfuerzo en seguir buscandolé las 5 patas al gato a una persona que es inocente".

"Yo creo que quien abusó de la niña sigue por ahí dando vueltas y tarde o temprano lo va a volver a hacer", manifestó.



Acerca del Colegio Luján, Marcelo hizo una crítica: "Creo que actúa para sus beneficios propios y nada más. Si me tiene que dar la mano me la va a dar siempre y cuando le convenga y creo que a la otra parte le pasó exactamente lo mismo".

Con respecto a los estudios de Lucas, explicó que "va a culminar este año pero libre. Por esa acusación se va a perder su viaje de estudio, todas esas cosas porque no puede volver a la escuela. No se siente cómodo volviendo al establecimiento. Lo mismo le pasó a la novia, sufrió mucho hostigamiento y también tuvo que dejar la escuela".

"Volver a la escuela no, lo hará virtual como hasta ahora y rindiendo libre y nada más".

Finalmente brindó un mensaje, sobre todo esperando un pedido de disculpas: "Espero que una vez que termine todo esto, que se cierre la causa, todas esas personas que acusaron a mi hijo tengan el valor de salir a pedir disculpas, cosa que no creo. Salió mucha gente a acusarlo cuando estaba en una etapa de investigación y piensan que es un juicio y no es así. Y pedir que se encuentre al verdadero culpable porque hay una mamá que está sufriendo. Justicia con el verdadero culpable y no con el primero que se le atravesó adelante".

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.