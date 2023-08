Caso 'Mito' Rodríguez: lo condenaron por la muerte de su hermano e insiste con su inocencia

El 20 de abril, Juan Riveros y Eliseo Rodríguez fueron condenados por el sangriento crimen ocurrido en el Médano de Oro, en el cual murió Herman Electo "Mito" Rodríguez, hermano del segundo enjuiciado. En este marco, este miércoles hubo una audiencia donde los respectivos abogados defensores apelaron la resolución judicial.

En este marco, el fiscal de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros, quien pidió que rechace estos planteos al Tribunal de Impugnaciones, junto a su colega Fabrizio Médici, dio detalles a Canal 13 de lo ocurrido.

"La defensa, ejerciendo el derecho que les corresponde, apelaron la resolución. Ellos señalan de que no son autores del delito, en función de eso piden su absolución entendiendo por un lado, en el caso del Dr. Zuleta que defiende a Rodríguez, señalando de que no cometió el hecho, de que no hay pruebas para hacerlo, y por el otro lado señalando que hubo una mala detención y también de que no cometió el ilícito, que no existen pruebas para hacerlo", explicó.

"Nosotros entendemos que sí existen pruebas, en ese sentido los jueces entendieron que estaba plenamente acreditado", dijo Riveros y destacó la recolección de indicios que hubieron.

Fallo judicial: Eliseo Rodríguez y Juan Riveros son culpables del asesinato del Médano

"Ellos (por la defensa) afirman que no hubo un testigo presencial; además ellos mismos buscaron coartada, el hecho de que la motocicleta y el arma de fuego lo hayan encontrado en poder de los autores, que hayan comunicaciones telefónicas previas; que Rodríguez haya citado a su hermano en ese lugar un día sábado y el día lunes fue el homicidio, todo esos indicios están acreditados, nos hacen presumir que son los autores del delito", explicó también Riveros.

"Entendemos que, y en ese sentido estamos confiados; de que la resolución será favorable y mantendrá la condena de estas personas", analizó el Fiscal.

Finalmente dijo que "el Tribunal resolverá, ellos primero pueden dar el veredicto y posteriormente entendemos que en un plazo de un mes estaría la resolución".

En blanco y negro, la víctima, "Mito". En la segunda imagen, su hermano Eliseo, condenado por el crimen.

La condena

El jueves 20 de abril de este año, los jueces Andrés Abelín Cottonaro, Javier Figuerola y Diego Sanz, condenaron a dos personas por el sangriento crimen que terminó con la vida de "Mito" Rodríguez, en una finca de Médano de Oro el 18 de abril del 2022.

Uno de los condenados fue Juan Adrián "Chileno" Riveros, quien hacía trabajos en esa finca y es quien, según se demostró a lo largo del juicio, ejecutó el disparo en el rostro de la víctima. Él recibió un castigo de 16 años que cumple en el Servicio Penitenciario, por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor. Jorge Olivera Legleu es su abogado defensor.

Y el segundo condenado fue Eliseo Rodríguez, hermano de la víctima. En su caso, la condena fue de 14 años que cumple en su domicilio debido a la edad, ya que tiene más de 70 años. Fue encontrado culpable de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe necesario. Martín Zuleta es su abogado defensor.

