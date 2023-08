Tragedia en Pocito: el camionero podría ser desligado del caso

El pasado miércoles 2 de agosto se registró una nueva muerte vial en San Juan, esta vez en Pocito. Se trataba de un hombre que manejaba una moto y terminó colisionando contra un camión en calle 7. Debido a sus lesiones murió al poco tiempo en el hospital Rawson. Acerca de esto se sabe que el conductor del vehículo de mayor tamaño podría ser desligado, gracias al testimonio de un testigo.

Francisco Micheltorena, fiscal a cargo de la investigación del caso, contó ante el móvil de Canal 13 cómo siguieron avanzando en la recolección de pruebas. En ese sentido remarcó que lo más valioso que pudieron conseguir fue la palabra de una persona que estaba presente en calle 7 cuando todo ocurrió.

'Hay un testigo que iba circulando por calle 7 hacia el oeste detrás del camión Ford 350 que conducía el señor Omar Garín. Él visualiza el accidente y describe que la moto circulaba en el otro sentido. El motorista pierde el control e inmediatamente impacta al camión luego de invadir su carril. El impacto fue sobre el comienzo de la caja. Así se habría producido el suceso, donde luego lo trasladaron al señor Valdivia al hospital Rawson donde falleció', expresó.

El entrevistado señaló que toda la investigación, principalmente esta apuntada a descubrir por qué Valdivia realizó esa maniobra con la moto. De demostrar que el chofer del camión no tuvo nada que ver en la colisión, esto derivaría en su liberación ya que hasta este momento sigue detenido.

'Faltan algunos datos que se van a tener en las próximas horas, como por ejemplo el análisis de alcoholemia al conductor del camión y el resultado de la autopsia. Se va a producir una pericial accidentológica. Seguramente este jueves vamos a resolver la situación del camionero en cuanto a formalizarlo o no. Él está aprehendido en este momento, vinculado a un legajo por Homicidio culposo', manifestó.

Por último, Micheltorena mencionó un dato que ya había destacado Diario 13 apenas unas horas después de que ocurriera la tragedia. Se trata de que desde la familia Valdivia revelaron que el motorista sufría de un problema de salud que lo hacía desvanecerse, algo que ya había provocado que se cayera del vehículo en más de una ocasión.

'En esa zona que está entre Lemos y Vidart, sobre calle 7, no hay cámaras. El caso de Valdivia no lo encontramos en el lugar y el testigo dice que no lo llevaba. Hemos recabado otra información en cuanto que a Valdivia parecía que sufría algún tipo de dolencia física por las cuáles habitualmente se descompensaba. Se esta focalizando también en esa línea de investigación haber si se descompensó en ese momento', sentenció.