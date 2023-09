Bustos, el cura acusado de abuso, seguirá preso en su casa

Sobre el mediodía de este jueves 31 de agosto, se llevó a cabo una nueva audiencia respecto a la segunda denuncia por presunto abuso sexual en contra de Walter Bustos. En ese marco, como la medida de coerción ya estaba llegando a su fin, se decidió que el cura pase 30 días más en su casa cumpliendo prisión preventiva.

Fue el propio Diego Sanz, juez de Garantías, quien anunció en el palacio de Tribunales, luego de tomarse un cuarto intermedio, que el acusado seguirá privado de su libertad pero en su domicilio. En ese sentido explicó que existe un real peligro de entorpecimiento de la causa si el religioso quedara libre.

'El acusado posee una condena anterior y ante una eventual condena en el presente legajo, no correspondería una condena de cumplimiento de condicional. Esta causal objetiva hace presumir que al exponerse a una condena de cumplimiento efectivo, el imputado intentará sustraerse al accionar de la Justicia, existiendo indicios suficientes de riesgo procesal. Entiendo procedente la prórroga de la medida de coerción vigente, por el plazo de 30 días', expresó.

Cabe destacar que Bustos ya había sido encontrado responsable de abusar a uno de sus sobrinos. Sin embargo, no recibió una condena de cumplimiento efectivo por lo que no fue trasladado al Penal de Chimbas. No obstante, si vuelve a ser encontrado responsable en esta nueva denuncia, si o si sería una condena efectiva