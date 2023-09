Causa Bustos: la defensa aseguró que impugnará la renovación de la prisión preventiva

Tras la renovación de la prisión preventiva para el sacerdote Walter Bustos, por la causa de abuso contra un joven que pesa en su contra, la que se expresó fue su abogada, y lo hizo con disgusto por la medida de coerción. Consultada al respecto por el móvil de Canal 13, Sandra Leveque aseguró que no encuentran certeros los argumentos expuestos por fiscalía, por lo que impugnará la decisión del juez de Garantías, Diego Sanz.

'No se ha argumentado desde fiscalía desde el riesgo procesal, como puede obstruir la investigación, como puede contactar a los testigos. Más teniendo en cuenta que lo que dijo el Ministerio Público Fiscal es que fueron citados por cuestiones de organización, que no tiene que ser atribuible a mi defendido', expresó la letrada.

Por otro lado, Leveque señaló que el resto de las pruebas que fiscalía puso sobre la mesa en la audiencia, se tratan de cuestiones técnicas, 'en las cuales Bustos no tiene el conocimiento como para influir en esos aspectos de la investigación'.

Por último, la abogada contó que el sacerdote está tranquilo, sometido al proceso como lo estuvo en el proceso anterior. 'Siempre han sido su intención que se aclarezcan los hechos que se están investigando por lo que cumplirá con todo lo que el juez disponga'.

Los motivos por los que el cura Bustos continuará detenido en su casa

El motivo se debe a un pedido del fiscal Mario Panetta, quien solicitó ampliar esta medida argumentando que todavía queda prueba a producir por lo cual aún existe un posible entorpecimiento de la investigación en caso que el sacerdote esté en libertad.

"Este es el mismo argumento que hemos sostenido desde la formalización, lo que nos motiva a que Bustos permanezca con esa medida cautelar. Es decir, está el temor como la prueba todavía no está totalmente producida. Existe ese riesgo, por lo tanto, es lógico a nuestro criterio pedir que continúe la prisión domiciliaria hasta tanto recolectemos toda la prueba", explicó Panetta, quien aclaró que no se debe a la resistencia de testigos.

"A la imposibilidad no la hemos atribuido a los testigos, sino que es nuestra la imposibilidad de citarlos. Toda la producción de prueba no depende exclusivamente de la voluntad, muchas veces hay tiempos, plazos. Por ejemplo, tenemos el testimonio de un profesional que más allá de la distancia al estar radicado en otra jurisdicción por cuestiones de su agenda por motivos personales o laborales no ha podido ser entrevistado", explicó.

Por último, señaló que hay que tener en cuenta que la Fiscalía está trabajando con muchas causas y no siempre tiene el tiempo material para concretar o coordinar con testigos las fechas. "A veces vamos postergando alguna citación u otras medidas hasta tanto tengamos tiempo. Nuestro plazo originario de investigación es de 8 meses y ni siquiera estamos por la mitad, pero no siempre podemos conseguir todo de forma inmediata", cerró.

En su resolución de extensión de la preventiva, el juez Sanz consideró que 'el acusado posee una condena anterior y ante una eventual condena en el presente legajo, no correspondería una condena de cumplimiento de condicional. Esta causal objetiva hace presumir que al exponerse a una condena de cumplimiento efectivo, el imputado intentará sustraerse al accionar de la Justicia, existiendo indicios suficientes de riesgo procesal".