Abuso en el Luján: anularon la pericia psicológica y la querella impugnó

Este miércoles al mediodía se llevó a cabo una audiencia por el caso de abuso en el Colegio Luján. En la misma, la defensa, a cargo del fiscal Agustín Idemi, solicitó la anulación de la pericia psicológica que a comienzos de agosto se le realizó a los padres de la víctima, además de pedir que no se realice nuevamente, señalando que la menor está muy afectada por todo el proceso que está viviendo. El juez de garantías dio lugar a ambos pedidos, pero desde la UFI ANIVI no estuvieron de acuerdo e impugnaron la no realización de la psicológica, según contó a Diario 13 el abogado de la familia de la abusada.

‘Solicitamos que no se realice una nueva pericia psicológica porque lo que viene viviendo la joven es fuerte y, a raíz de todo esto se encuentra muy afectada. Entendemos que se está revictimizando a la joven con todo esto que están haciendo. Nosotrso creemos que no hace falta y expusimos el porqué, que tiene que ver directamente con la búsqueda de bienestar de la joven, pero fiscalía no parece entender eso’, expresó a este medio el letrado.

Tras la presentación de impugnación por parte de UFI ANIVI habrá que esperar a que el Tribunal de Impugnación actúe en el caso y resuelva. Mientras tanto al acusado Lucas Salinas le extrajeron sangre para cotejar los resultados con las manchas de sangre encontradas en la ropa interior de la joven. ‘Estamos esperando con ansias el resultado de esta prueba, ya que podría ser esclarecedora en el caso’, señaló.

Mientras tanto, Salinas seguirá preso en su domicilio. La prisión preventiva que en el inicio de la causa le habían dictado por dos meses se vence el 14 de agosto, por lo que, en la audiencia de este miércoles 9 de agosto, el juez Eugenio Barbera le renovó la preventiva. Por tanto, el acusado estará por 40 días preso en su casa.

Cabe recordar que la realización de esta pericia psicológica que es clave para la causa de abuso en el Colegio Luján dejó ‘desnorteados’ y con malestar a los padres de la víctima, como al abogado de la familia. La preocupación surgió porque les realizaron la pericia a ellos y no a su hija, y porque fiscalía no dejó ingresar a la perito de parte de la denunciante, quien estaba autorizada por la Justicia. ‘Vulneraron los derechos de la víctima’, señaló Idemi a este medio.

Uno de los pasos por donde decidió ir fiscalía, era por la pericia psicológica a la adolescente, pero lejos llevarse a cabo de esa manera, la perito de parte de la defensa, Marcó y la perito de UFI ANIVI, Jofré entrevistaron a los padres de la joven, y no permitieron que participe la psicóloga propuesta por el abogado de la familia de la víctima.

Idemi contó que los papás y la joven llegaron a ANIVI el pasado martes 1 de agosto, con la previa preparación de la víctima para someterse a la pericia. Sin embargo, no sucedió así. La chica se quedó afuera, mientras que sus padres ingresaron. Allí, les preguntaron si le habían mostrado la foto de Salinas a su hija, que pensaban de él y si lo conocían. 'Esta situación, sumado a que no dejaron participar a la perito que nosotros propusimos, y que fue previamente autorizada, nos llama la atención, por lo que solicitamos la nulidad. Le vamos a plantear al juez que se cometieron graves errores’, le había señalado a Diario 13 la defensa.