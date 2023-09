Ante el Juez, se quejó de que le vendieron un título trucho de enfermero

Este miércoles se realizó la audiencia de formalización contra Daniel Orlando Varas Narváez, de 26 años, quién fue acusado de falsificar un título universitario de enfermero. Ante el juez y el fiscal, el joven declaró que al título se lo vendieron. “Llama poderosamente la atención, a quién habla, lo que declaró Varas. No terminó la carrera e hizo su descargo diciendo que no sabía que le habían vendido un título trucho. Llama poderosamente la atención que alguien que no se recibió se queje de que compró un título trucho”, dijo el fiscal Iván Grassi.

Luego de comentar que el joven será investigado por un plazo de 4 meses y que podrá esperar el juicio en libertad, el fiscal dijo que si hay alguna persona que fue atendido por este joven, puede presentarse en la fiscalía, pues hasta el momento sólo se logró comprobar la falsificación del título. “Hasta el momento no se pudo acreditar que ejerciera”, dijo.

El caso de este joven salió a la luz hace unos días, cuando el fiscal Iván Grassi y los ayudantes Victoria Martín y Pablo Orellano, allanaron el domicilio de Daniel Orlando Varas Narváez. Esto, tras la denuncia del Ministerio de Salud Pública al encontrar un título falso que presentó para legalizar.