'El conductor tiene muchos privilegios': piden justicia por el joven que murió en Ruta 20

El miércoles 6 de septiembre lamentablemente San Juan registró una nueva tragedia vial. Lo que ocurrió en esa ocasión fue que un conocido empresario de los combustibles viajaba en su lujoso auto por Ruta 20 y terminó arrollando a un ciclista. Como resultado este joven, llamado Nasser Picón, murió en el acto. Ahora su madre pidió justicia, asegurando tener miedo de que todo quede en la nada afirmando que el responsable tiene 'muchos privilegios'.

La madre de Nasser, el ciclista de 28 años que fue atropellado por un BMW 330i en el kilómetro 16 de la Ruta Nacional 20, habló desde Tribunales con el móvil de Canal 13. En ese contexto la mujer mostró su gran indignación frente a la decisión de que Bernardo Turcumán, el conductor del automóvil, quedara en libertad tan rápidamente.

'Él tiene varias estaciones de servicio, tiene fincas y conoce muy bien la Ruta 20 porque pasa por ahí todos los días. Sepultamos a mi hijo el viernes y el sábado él ya estaba trabajando impunemente. Esta libre como si no hubiese hecho nada. En ningún momento tuvo prisión, ni domiciliaria porque la Dra. Maldonado lo dejó libre. No entendemos tantos privilegios para esta persona, sabemos que ha callado a varias personas para que dejen de publicar la foto de mi hijo', expresó.

Siguiendo en la misma línea, la mujer aseguró que algo que los enfureció y entristeció aún más, es que ni Turcumán ni nada de su entorno se comunicó con ellos. No sólo no les habrían pedido disculpas por ningún medio, sino que tampoco dieron ningún tipo de justificación sobre la muerte vial ocurrida.

'Me lo arrebataron, me lo asesinaron a mi hijo. Él no merecía morir de esta forma, pido justicia para que se esclarezca esto, que no se le den tantos privilegios a esta persona. Ni siquiera ha sido capaz de mandar a alguien de su familia o él mismo presentarse para pedir disculpas. Pedimos justicia, queremos saber que le pasó, por qué él iba por la banquina y a tanta velocidad. Cómo no lo va a ver con ese auto, un BMW que tiene una luz impresionante. Además había luz en el lugar donde fue asesinado', explicó.

Por otro lado, la acongojada madre contó cómo era su hijo, una persona sumamente activa. Ella reveló que tenía conocimientos en Educación Física ya que había llega a cursar hasta un avanzado grado de la carrera en la UCC. Gracias a esto, en el último tiempo había comenzado a darle clases a chicos con capacidades diferentes.

'Él venía de Caucete en bicicleta a trabajar en fábrica Taranto que esta al lado de casa, siempre estaba media hora antes de su horario porque le gustaba llegar temprano. Era muy responsable. Ya se había ido a vivir sólo con su mujer, estaba alquilando y tenía muchos proyectos. Ha trabajado con chicos especiales, les daba clases de Educación Física. Él estudió hasta tercer año de Educación Física en la Universidad Católica, dejó porque ya tenía a su hija y debía mantenerla', contó.

Además habló un poco de los sueños y metas que tenía su hijo, las cuáles lamentablemente quedaron truncas. Luego de que su mujer se recibiera de policía, Nasser tenía como objetivo terminar sus estudios y comenzar una nueva carrera. Se trataba de Enfermería, ya que él tenía el gran deseo de poder formarse en el ámbito de la salud.

'Él me da fuerza, yo le he dicho que no voy a llorar ahora, hasta que vea resultados voy a estar en pie. Hemos escuchado muchos abogados amigos del hijo y del fiscal, uno se da cuenta por donde viene la mano. Ellos insistían con ellos hacerse cargo del caso, hemos hablado con muchos abogados. Queremos justicia, queremos que esto no quede como un homicidio más que se encajone', sentenció.