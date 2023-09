Se enojó con su pareja porque le pidió que prepare la leche para su hijo y la golpeó

Este martes, Flagrancia dictó sentencia contra un hombre que agredió y amenazó a su pareja luego de que ella le pidiera que fuera a preparar una mamadera con leche para su bebé. Desde esta unidad judicial dijeron que el acusado fue condenado a 2 años de prisión de cumplimiento condicional. Esto, por lesiones leves agravadas por el vínculo, en contexto de violencia de genero e intrafamiliar y amenazas en concurso real.

Según lo que informaron todo ocurrió el 24 de septiembre a primera hora de la mañana, cuando la víctima le pidió a su pareja, que le preparara la leche su bebé. Paso seguido el hombre agarró una mamadera que estaba del día anterior, ya preparada, y quiso calentarla, pero la mujer le pidió que no usara esa leche. Esta advertencia fue el disparador de una grave agresión. “No me sequés la mente, por todo me jodés”, gritó el hombre y golpeó a la mujer en tres oportunidades.

Al escuchar esa situación, uno de los hijos de la víctima, que tiene 12 años, se acercó donde estaba su madre y fue amenazado con ser golpeado. Ahí, la mujer intervino para defender a su hijo y su agresor tomó en brazos al bebé, mientras le dio “como 10 piñas” a su pareja.

Ante esta situación, el hijo mayor de la víctima, salió de la casa para pedir ayuda y el agresor sosteniendo el bebé en brazos, le gritó a la mujer que buscara al niño, para que no alertara a nadie de la situación. Unos minutos después, una vecina intervino y logró, junto a la víctima sacar al bebé que había quedado dentro de la vivienda, mientras que después llegó personal policial que intervino en el caso. Y fueron ellos, con ayuda de otros vecinos, quienes después de algunas corridas, pues el hombre intentó darse a la fuga, apresaron al agresor.

“Ya voy a volver y te voy a quemar el rancho con los niños y todo adentro”, gritó el hombre antes de ser trasladado y debido a eso, es que desde Flagrancia también dispusieron la exclusión del hogar y la prohibición de todo tipo de contacto o acercamiento con la víctima.