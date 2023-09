Causa EROS: Coria no fue a la audiencia y pidieron allanar su casa

Sobre el mediodía de este jueves 28 de septiembre comenzó una nueva audiencia que estaba pactada, en el marco de la causa EROS. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Se trata de que Patricia Coria, la imputada, nunca apareció en el palacio de Tribunales. Debido a esto se ordenó allanar su casa para descubrir si se estaba escondiendo allí.

El pasado 4 de octubre un tribunal ya le había impuesto a Coria una condena de 4 años, pero tanto ella como su abogado estaban agotando todas las instancias para tratar de evitarlo. No obstante la Corte de Justicia local cerró todas las puertas de reclamo en la provincia a su defensor Nicolás Fiorentino. Directamente rechazó uno de los dos últimos intentos que tenía el abogado para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese contexto iba a darse una nueva audiencia este jueves a las 12:30. La misma no pudo avanzar ya que Coria decidió no presentarse, mientras Fiorentino aseguraba que se trataba por un problema de salud que le demandaba un reposo absoluto. El Dr. Ginsberg, fiscal a cargo del caso, no creyó esta versión y directamente afirmó que nunca se presentó ninguna certificación de ello.

'Como Ministerio Público Fiscal nos llama la atención. No sabe donde vive, no sabe dar la dirección donde está la señora. Como también dije nunca dieron un certificado médico en esta audiencia y tampoco se lo han hecho llegar a la UFI Cavig', expresó.

Coria estaba en conocimiento de que debía presentarse

Debido a esto se solicitó formalmente que se realizara un allanamiento en el domicilio que Coria presentó como propio, situado en el departamento Capital.