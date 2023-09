De película: el despliegue para la detención de Coria

La causa popularmente conocida como Eros, suma un nuevo capítulo, que parece sacado de una película. Es que, la mujer que este jueves debía presentarse a una audiencia y no lo hizo, sigue dentro de su casa, mientras la Justicia realiza diferentes maniobras para concretar su detención. En pocos minutos hubo, gritos de su hija para los periodistas, un auto de la Justicia que ingresó a su vivienda para sacarla y que nadie capture el momento y hasta la llegada de personal del 107, porque la señora está descompuesta.

Según la información que obtuvo Canal 13, en el lugar del hecho, lo primero que se hizo fue ver de qué manera sacar a Patricia Coria sin que sea captada por las cámaras de los medios sanjuaninos. Es por esto, que ha pedido de la hija de la mujer, que fue absuelta en la causa por explotación sexual de sus trabajadoras, un auto de la Justicia entró a la vivienda.

Tras los insultos de Natalia Pablo, la hija de Coria y de los pedidos que hizo a los efectivos de la UFI Cavig, uno de los autos que se dispuso para el traslado de la mujer ingresó al diminuto garaje. Esto, para que ella suba a ese vehículo y no sea vista. Sin embrago, dos horas después de iniciado el operativo aún no fue trasladada.

Otro condimento que tuvo, en estas dos horas, fue la llegada de personal del 107. Es que, tal como había dicho su abogado en medio de la audiencia en la que Coria se ausentó, la acusada se encuentra mal de salud. Es por esto, que personal de la Justicia llamó a una ambulancia para que se haga presente en el domicilio, y pueda verificar el estado de salud, para concretar el traslado de ella, primero a la Central de Policía y posteriormente, al Servicio Penitenciario Provincial.

El caso

En mayo de 2022, una empleada de la estética Eros For Men denunció a Coria, y a la hija de ella, Natalia Pablo por presunta prostitución. La mujer dijo que la propietaria promovía esta práctica y que la hija la encubría.

Según la denuncia, Coria pactaba con los clientes masajes en los que incluía distintas prácticas sexuales, al terminar la sesión. Se ofertaban como masajes sensitivos, masajes con final feliz y masajes con servicio completo. La mujer que denunció dijo que las empleadas accedían a ofrecer los servicios, pero que ellas se cansó de la explotación sexual y decidió sacar todo a la luz.

En octubre pasado, Coria fue condenada, mientras que a su hija, quedó absuelta. Coria fue condenada a 4 años de cárcel por promover, facilitar y explotar económicamente la prostitución de una de sus empleadas, pero hasta hoy no cumplía su pena, porque el fallo no está firme.

Ante esto, ella como su abogado estaban agotando todas las instancias para tratar de evitarlo. No obstante la Corte de Justicia local cerró todas las puertas de reclamo en la provincia a su defensor Nicolás Fiorentino. Directamente rechazó uno de los dos últimos intentos que tenía el abogado para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este martes, el abogado de la mujer indicó a los magistrados que Coria estaba enferma y que no podía asistir, pero no presentaron certificados médicos, razón por la cual se ordenó su detención e inició este operativo.