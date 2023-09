Muerte de Nasser: piden retenerle la licencia de conducir a Turcumán

El miércoles 6 de septiembre se dio una nueva tragedia vial en San Juan, esta vez en la Ruta Nacional 20. En ese momento un automóvil chocó desde atrás a un joven que circulaba en bicicleta, provocando su fallecimiento. El conductor del auto era Bernardo Turcumán y la víctima fue Nasser Picón. Ahora desde la querella piden que se le retire la licencia al empresario.

Francisco Micheltorena, fiscal a cargo de la investigación del caso, habló con el móvil de Canal 13 minutos después de que terminara una nueva audiencia respecto a este caso. Allí el entrevistado reveló que fue lo que pidieron desde la querella respecto al único hombre que esta imputado.

'Esta audiencia la solicitó la parte querellante para revisar las medidas cautelares. También pidieron de manera autónoma una medida especial que es la retención de la licencia de conducir del señor Turcumán. La resolución se ha diferido para el próximo martes a las 19:00. El Ministerio Público Fiscal no ha adherido ni se ha opuesto a esta medida, considero que es un ejercicio de facultad autónoma de la defensa y la querella, no está relacionado con lo que a nosotros nos interesa que es ir a fondo y averiguar la verdad', expresó.

Posteriormente Micheltorena explicó los motivos por lo que decidió no tomar una posición respecto a este pedido en cuestión. Él explicó que no considera que existe un riesgo de fuga por parte de Turcumán, por lo que cuente o no con su licencia no afectaría esta situación.