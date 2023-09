El hombre que murió en Capital había tomado alcohol y cocaína

Pasado el mediodía se conoció el resultado de los exámenes toxicológicos que se le realizaron al cuerpo sin vida de Fabian Vea. El mismo demostró que el hombre antes de sufrir esa caída mortal en moto, había tomado una gran cantidad de alcohol y había consumido cocaína.

La tragedia vial ocurrió alrededor de las 05:30 de este 29 de septiembre, en el cruce de Tucumán y Larraín. Por este lugar circulaba Fabricio Alan Vea en una moto 125 cc en soledad y aparentemente sin su casco colocado. Si bien se desconoce qué lo hizo perder el control, desde Flagrancia confirmaron que el golpe mortal fue directamente en el cráneo del joven de 37 años.

Con el paso de las horas se fueron conociendo más detalles. Directamente fuentes judiciales informaron que el informe preliminar que se obtuvo del examen toxicológico que le realizaron al cuerpo sin vida del muchacho, arrojó un 1.68 gramos de alcohol por litro de sangre. Sumado a esto dio positivo para cocaína.

Cabe destacar que todavía restan pericias por realizarse. Por el momento no se ha podido confirmar si hubo o no participación de otro vehículo, ya que no hay testigos presenciales ni cámaras privadas o del CISEM en esa zona de Trinidad.