Muerte en Ruta 40: 'No se encontraron restos en el vehículo, dieron vuelta el auto'

Este viernes, el abogado, Leonardo Miranda, charló con Cien por Hora sobre un caso que conmocionó a San Juan. En este caso, Miranda representa al conductor de un vehículo, Walter Rojas, de 55 años, quien es investigado por un siniestro vial que ocurrió en el mes de marzo. En esta tragedia falleció un joven de 17 años, Juan Pablo González. El hecho sucedió en Ruta Nacional 40, a la altura del departamento Sarmiento.

El menor, que murió en el lugar, cuando conducía se dirigía en una moto con otra persona. La novedad del caso radica en la posibilidad de que Rojas, sea sobreseído de la causa, ya que presuntamente él habría impactado a esta motocicleta según la causa que lo llevó a juicio pero en el desarrollo no se pudo demotrar con los peritajes que haya indicios de algún impacto.

Miranda, señaló que "han habido dos pedidos de sobreseimiento, y ha habido oposición por parte de la querella". A la vez señaló que esto no es azaroso sino que fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal. "Hemos ido trabajando en conjunto, tratando de establecer la plataforma, o sea, los hechos como esta defensa técnica lo planteó desde un inicio, que era que el señor Rojas no tenía nada que ver en relación al fallecimiento de este joven", informó. A ello sumó: "por lo único que se lo imputó al inicio a Walter Rojas era porque había una cámara en el CISEM que lo veía ingresar a Ruta Nacional 40, más o menos en un horario estimativo en que habría ocurrido el siniestro. Eso era la única prueba que había".

Walter Rojas, conductor acusado

Otro de los datos que brindó Miranda en este medio es que en la pericia más importante "no se encontró en el vehículo ningún resto biológicos ni humanos. En el vehículo del señor. Por lo que luego se publica la pericia accidentológia vial y se determina que el joven parecería ser que había colisionado solo". A su vez, añadió que ellos creen que el joven se habría caído y se habría golpeado la cabeza y eso le habría producido la muerte. "Pero en lo particular no había signos de estrellamiento ni de nada por el estilo", aludió el letrado

"En este caso, el vehículo que es un Citroen, no tiene ningún rastro de haber impactado", detalló. En esta línea, reconoció que la querella que representa a la familia de la víctima del siniestro pidió un nuevo peritaje, aunque habría sido negado. "Las partes no pueden incluir una pericia intempestivamente cuando quieran. Hay tiempo en el proceso, hay pasos y hay etapas para hacerlo. De hecho, se les brindó la posibilidad de que así lo hicieran durante todo el curso del proceso", informó Miranda. Además sumó "lo que pasa es que fue como que se espantaron cuando vieron el periodo de sobreseimiento por propia fiscalía. Y ahí es donde reaccionaron. Pero si ellos han mantenido una pasividad, va a decir una omisión probatoria durante todo el tiempo desde que se inició la causa hasta el mes de agosto".

"Esta defensa, si bien no lo hizo porque no lo consideraba oportuno por la calidad del perito que lo iba a hacer. Pero le hubiera podido asignar una pericia, un perito para que lo se realice conjuntamente con él, ¿sí? Y no venir luego a meter prácticamente por la ventana cuando ya había pedido sobreseimiento, una pericia nueva. Eso no se puede hacer", dijo. Para el abogado, no se trataba ni siquiera de una incorporación del material a la causa.

Juan Pablo, joven fallecido

De este modo, Miranda reforzó que ellos han reiterado el pedido de sobreseimiento, incluso la fiscalía lo ha hecho, por ello se le consultó ¿de qué depende que finalmente el juez tome esa medida?. En esta línea explicó "lo que se ha hecho ante el tribunal, primero ante la jueza doctora Chicón, fue pedir la suspensión de esa audiencia porque estaba pendiente de un recurso que también es inadmisible ese recurso. Y un malentendido importante en esa audiencia. Cuando al inicio de la audiencia, los letrados, la defensa y el Ministerio Público Fiscal, tenemos el control de que se lleve a cabo en forma de ley esa audiencia y la manera de acelerar los tiempos". Además sumó: "yo le solicité es que primero revisara si existían y se daban los requisitos de admisibilidad del recurso en relación a si encuadran alguno de los supuestos. para luego pasar a tratar la cuestión de fondo".

"El Juez Benedicto Correa fue peyorativo ante los planteos de mi defensa" , dijo.

Además declaró en este medio "acá hay otra cuestión sobre justicia y de fondo, que no es la culpabilidad de mi cliente. Acá está ocurriendo otra cuestión y de que quién va a pagar esa muerte, que es lo más importante en una causa y que son intereses dinerarios muchas veces". Por este motivo dijo que "hay una necesidad imperiosa de que si mi cliente es culpable, precisamente el seguro de mi cliente va a responder porque sean todos los requisitos reales para que lo haga. Esos juicios, a veces son millonarios. Y si no es así, y sale sobreseído, el seguro no va a responder". De esta manera dejó claro que se debe esperar a una nueva instancia para que se resuelva la situación.