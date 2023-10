El duro cuadro de salud que atraviesa un reconocido narco sanjuanino

Raúl Silva alias el “Oso”, el reconocido narco sanjuanino que el pasado 27 de agosto atropelló y mató a un motociclista en Zonda, está atravesando graves problemas de salud. Se supo que el jueves 28 de septiembre se realizó una nueva audiencia para dar a conocer este contexto y él no pudo estar presente. Según fuentes oficiales, su cuadro de salud, es tan delicado que no puede hablar. Además, informaron que Silva hace poco fue operado del corazón, no tiene movilidad en parte de su cuerpo y tiene afasia (trastorno en el habla), es decir, que no se puede expresar verbalmente.

Cabe mencionar que el Oso”, estaba cumpliendo la prisión preventiva en comisaría 2da por decisión del juez de Garantías, Gabriel Meglioli. Estando en el Penal de Chimbas, tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson de Urgencia y horas después fue operado del corazón, precisamente le pusieron un stend.

Por lo que su nuevo abogado defensor, Faustino Gelvez, manifestó en la audiencia que su cliente está con una parte del cuerpo sin movilidad y con afasia, el trastorno que afecta en el habla de una persona. Como así también expresó que su cliente sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) hace dos años.

Ante este lamentable contexto, el magistrado resolvió que la prisión preventiva la cumpla en su casa y también autorizó que se le haga un estudio de salud completo (junta interdisciplinaria).

Sin embargo, en la audiencia se dio a conocer una problemática. Los fiscales de la UFI N°3 de Delitos Especiales, Adrián Riveros, Emiliano Pugliese y Sebastián Gómez, expresaron que él no podía cumplir la prisión domiciliaria en su casa del barrio Echeverría, en Capital. Ya que, en esta vivienda hay una mujer que también está gozando de la prisión domiciliaria. Es decir, que una persona en calidad de detenido no se puede responsabilizar de su cuidado. Ante este percance, una hija de él dijo que se iba a hacer responsable.

Vale recordar que, Raúl Silva está imputado por el delito de homicidio culposo agravado por ir bajo los efectos del alcohol (su dosaje dio que tenía 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre) en perjuicio de Ricardo Cortez y lesiones culposas en perjuicio de Abril Ayelén Cortez (hija del fallecido). Para los próximos días está estipulado que se realice una nueva audiencia, porque la defensora oficial que asumió su defensa en la audiencia de formalización impugnó la prisión preventiva.