Muerte del 'Gauchito': creen que caminó 5 kilómetros antes de caer al canal

Tristemente el pasado domingo se confirmó el peor final posible para la búsqueda del 'Gauchito' en el departamento Ullum. Esto se debe a que las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en el interior de un canal. En ese sentido las autoridades revelaron que la principal hipótesis es que este hombre habría caminado unos 5 kilómetros presentando un malestar, para luego caer al agua.

Adrián Riveros, fiscal a cargo de la investigación, contó ante el móvil de Canal 13 algunos de los datos que se han conocido a través de la autopsia. Sumado a esto, contó precisamente la distancia que existe entre el lugar donde fue visto por última vez Jorge Carrizo de 40 años y el punto donde fue hallado recientemente.

'El mecanismo fue violento, fue asfixia por sumersión lo que provocó su muerte. Habían 5 kilómetros de distancia entre un lugar y otro. Hay una bajada hacia el canal y unos pasantes. Se tomaron las mediciones correspondientes y entendemos que puede haber intentado pasar esos pasantes para terminar cayendo en el canal', reveló.

Sumado a esto, Riveros mencionó que luego de realizar la búsqueda utilizando diversos métodos sin tener éxito, fue personal de Bomberos el que pudo concretar el hallazgo. El mismo se dio sobre las 07:00 del pasado domingo 3 de septiembre en el interior de un canal, unos 200 metros antes de llegar a la olla. Cabe destacar que para poder realizar esta tarea, ya se le había solicitado a Hidráulica que cortara el agua.

'En un primer momento buscamos en cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, en la salidas de nuestra provincia para descartar la posibilidad de que se haya ido. Él generalmente no salía de su hábitat común, de hecho él no conocía la ciudad. Se realizó el rastrillaje con los canes y con el GERAS con cuatriciclos, motos, a pie y con drones. No logró ubicarse, por eso se empezó a buscar en canales. Nos quedaba llegar a la olla que es donde va la corriente del agua. Estamos esperando estudios para ver si había ingerido alcohol, drogas u otras sustancias', sentenció.