Qué dijo el albañil que fue falsamente acusado de abuso por su cuñada

Se trata de Tito Fermín Sosa tiene 38 años, quien es de Caucete y se desempeña como albañil para poder vivir mantener a su familia (pareja y tres hijos). Él pasó días de horror, porque su cuñada, una bombera voluntaria llamada Analía Saavedra (18) lo acusó de violación.

Esta mujer es sospechosa de meterse, al margen de la ley, para perjudicarlo. Según se pudo conocer, ellos habían tenido una discusión y como "venganza", ella lo denunció por violación y provocó que lo metieran preso. La sospecha no prosperó por una mano salvadora: la propia pareja de Sosa. Esto se debe a que la mujer participó en la reunión orquestada por su hermana para ponerse de acuerdo en el relato de dónde, cuándo y cómo fue que la ultrajó sexualmente.

A pesar de la sangre, ella decidió quedarse callada y encendió su teléfono para grabar ese encuentro en un video. De este modo, ella ayudó a desligar a quien aún es su pareja. Ahora él planea demandar a su cuñada por daños y perjuicios.

En la jornada del lunes, el fiscal del caso, Juan Manuel Gálvez (UFI CAVIG) pidió a la jueza de Garantías, Gema Guerrero, que desligue al albañil con un sobreseimiento y así lo hizo la magistrada, sin la oposición. Un conocido diario sanjuanino le consultó por qué creía que su cuñada lo acusó falsamente, a lo que el hombre expresó "yo nunca me llevé bien ni con ella ni con la familia de mi señora, pero todavía no sé por qué dijo que la violé". A la vez mencionó "me hizo un gran daño que no tiene remedio. Por la denuncia de ella me quedé sin trabajo y estuve preso por algo que no hice".