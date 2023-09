El hombre que secuestró a su pareja por casi un año, finalmente irá a prisión

“Te voy a matar, la próxima vez no te salvas”, fue una de las últimas palabras que le dijo Tejada a su ex. Ella caminaba por Boulevard Sarmiento hacia España, cuando se cruzó con el imputado. Pero esto no fue el primer acto de violencia que vivió, ya que tuvo varios episodios donde estuvo implicada la violencia física y psicológica.

Esto se debe a que ella durante 9 meses estuvo presa en una habitación hasta que logró escapar. Fuentes judiciales indicaron que Renzo Miguel Tejada reconoció las acusaciones en su contra, por lo que este martes se acordó juicio abreviado que recibiera la pena dos años de prisión efectiva y como tenía una anterior de 1 año en suspenso, se unificaron las penas y deberá cumplir 3 años de prisión efectiva.

Los hechos considerados en el proceso judicial, fueron varios. Uno de ellos se circunscribe a que en 2021 cuando Tejada salía del domicilio (en Villa Ester, Rawson), la dejaba encerrada con llave en la pieza que compartían. En esos momento, él le decía, portando un cuchillo tipo carnicero, mango de plástico blanco: "Si salís, vos sabés lo que le va a pasar a tus hermanos". También agregaron al expediente diferentes episodios de humillaciones y de violencia física. Este periodo de tortura duró cerca de 9 meses, hasta que ella logró escaparse en enero del 2022 y decidió huir a Buenos Aires.

La mujer volvió y en agosto, cuando lo cruzó en Villa Krause tuvo tanto miedo que le pidió a una mujer en la parada del colectivo de la esquina que la acompañara hasta que llegara el transporte