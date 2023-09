Tragedia en Ruta 20: volverán a revisar el lugar donde murió el ciclista

El pasado miércoles 6 de septiembre se dio una nueva tragedia vial en San Juan. Todo se dio en la Ruta Nacional 20, cuando un lujoso impactó desde atrás a un joven que circulaba en bicicleta, provocando su muerte prácticamente al instante. En ese contexto por la mañana de este jueves volver a revisar la zona del siniestro, para buscar más pruebas valiéndose de la luz solar.

Francisco Micheltorena, fiscal a cargo de la investigación, contó ante el móvil de Canal 13 en qué situación se encuentra el caso. En ese sentido mencionó que si bien ya han podido determinar parte de la mecánica con los elementos secuestrados, el hecho de que se haya producido por la noche complicó la colección de pruebas.

'Fue en el Km 16 de la Ruta Nacional 20, justo frente a la Escuela Procesa Sarmiento. En una parte hay iluminación que no es muy buena. Frente a la escuela hay una luminaria, entendemos que la visibilidad del automóvil por el lugar era buena a pesar de ser de noche. No se vio un chaleco refractario, la bicicleta era nueva entiendo que tenía ojo de gato. Los autos modernos a veces no dejan marcadas de frenado, esto está siendo investigado. Vamos a hacer una re inspección en el lugar para recolectar más elementos', expresó.

Por el momento lo que esta definido es que el empresario del rubro de los combustibles chocó desde atrás con su BMW al joven ciclista, ya que los dos circulaban de este a oeste por la misma calzada. Por el momento el conductor se encuentra privado de su libertad en el interior de su vivienda, hasta que se desarrolle la audiencia.

'El conductor del automóvil modelo BMW 330i era el señor Bernardo Turcumán de 73 años y el fallecido es Sergio Nasser Picón de 28 años de edad. Inmediatamente ocurrió el hecho dispuse la aprehensión del conductor y en momentos en que era revisado por el médico legista, sugirió que se resguardara su salud y que fuera atendido. En virtud de la documentación médica que se presentó en comisaría, dispuse sobre las 04:00 que la aprehensión se mantuviera en el domicilio hasta la audiencia de formalización', sentenció.

Imágenes de la re inspección que se realizó en el lugar: