Él era Alan, el menor de 16 años que fue asesinado en Santa Lucía

En horas de la madrugada de este sábado se produjo una violenta gresca en el departamento Santa Lucía. Durante la misma uno de los participantes tomó un arma blanca y apuñaló a un menor de edad de 16 años, provocando su muerte minutos.después. Horas después en las redes algunos seres queridos compartieron imágenes de la víctima, llamada Alan Lucero.

El hecho ocurrió en plena vía pública dentro del barrio Santa Lucía Norte durante las primeras horas de este 9 de septiembre. Allí se formó una gresca entre varias personas, donde un adolescente recibió una puñalada en la zona del abdomen. Debido a esto fue trasladado hasta el hospital Rawson, donde falleció al poco tiempo.

Horas después de que ocurrió en las redes sociales una amiga de Alan Lucero, la víctima, realizó un posteo en redes sociales contando la profunda tristeza que sintió al enterarse de lo ocurrido. Se trata de una usuaria llamada Luu Aballay, quien utilizó su cuenta de Facebook para despedirse del joven.

'Me cuesta aceptar qué te fuiste loco decime que todo es mentira que seguís con nosotros es mentira lcdy dame fuerzas pa seguir mi ojitos lindo me duele verte visto así es algo que jamás se me ira de la cabeza dleee pitbull desime qué nada es cierto papi tu hermanita negra como me sabias decir te esta esperando viejooooo quiero despertar de este maldito sueñooo de esta pesadilla qué estoy viviendo por siempre en mi corazón mi niñoo lindooo 09/09/23!! me dueleee el alma loco! Alan Luceroo', redactaron.