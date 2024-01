Amenazó a un taxista con un arma y pasará casi un año en la cárcel

En las últimas horas, mediante un juicio abreviado, la Justicia provincial condenó a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo (por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil) al sujeto que le mostró un revólver a un taxista en Pocito para amedrentarlo.

El pasado domingo, Gonzalo Martín Zárate fue detenido luego de haber amedrentado a un remisero con un arma y molestado a los vecinos. Según las fuentes, el hecho ocurrió en calle Independencia, en Villa Nacusi, Pocito. Al parecer, un llamado al 911, alertó sobre el hecho.

Según denunciaron, hombre estaba en el lugar molestando a los vecinos exhibiendo el revólver calibre 22. Minutos antes de que el personal policial llegara al lugar, un remisero había dejado a una pasajera y fue Zárate quien lo abordó, le mostró el arma y le dijo que se fuera.

Le manifestó que no tenía dinero y que pasara a cobrar a la tarde. El conductor del remis dijo que no quería radicar la denuncia y tampoco le interesaba recuperar la plata del pasaje. Por su parte, los uniformados determinaron que el arma no estaba cargada pero si apta para el disparo.