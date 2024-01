Acusaron a un abuelo sanjuanino de abusar de su bisnieta y de su hija

Recientemente salió a la luz una grave denuncia realizada en San Juan durante la semana pasada. Se trata de un abuelo que fue acusado por su propia familia, de haber abusado sexualmente de su bisnieta y de su propia hija. Por este motivo el sujeto fue detenido durante el fin de semana.

El señalado es un hombre de 82 años de edad, del cual se reserva la identidad para proteger a las presuntas víctimas, que actualmente vive en un barrio de Chimbas. La presentación en su contra fue presentada ante las autoridades el pasado 13 de enero, luego de que uno de sus nietos habló con su pequeña de 3 años.

La menor le contó que este hombre 'le hizo cosas feas'. Según el testimonio del hombre la niña le dio a entender que el acusado la desnudó, después él se quitó la ropa y comenzó a tocarle distintas partes de su cuerpo. A partir de este duro relato el fiscal Roberto Mallea y la ayudante Luciana Ramaci, comenzaron a tomarle declaración al resto de familiares. Así fue como descubrieron que aparentemente este sujeto también se habría aprovechado de su hija biológica de 12 años.

Esto motivó que el sujeto fuera detenido durante el fin de semana y que el pasado martes durante una audiencia el fiscal solicitara la prisión preventiva. Sin embargo Sandra Leveque y Andrea Faraudo, las abogadas defensoras, se mostraron en contra manifestando que no era necesaria dicha medida ya que esta persona no cuenta con medios económicos y sufre de múltiples patologías. Debido a esto no existiría un riesgo de fuga o de entorpecimiento.

El juez Javier Figuerola finalmente desestimó este pedido de Fiscalía, por lo que el anciano recuperó su libertad. No obstante tiene prohibido acercarse o realizar cualquier tipo de contacto tanto contra las presuntas víctimas como contra los denunciantes. Debido a esto tuvo que mudarse a la casa de un amigo en el departamento Caucete. Cabe destacar que la carátula del caso fue Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo.