La presunta asesina rompió el silencio y amenazó a la prensa durante la audiencia

Durante el mediodía de este viernes 19 de enero, se llevó a cabo la audiencia de formalización por el crimen ocurrido en 9 de Julio. En esta instancia siempre los acusados tienen la posibilidad de declarar si lo desean. En este caso la mujer señalada por presuntamente cometer el asesinato decidió usar este derecho, amenazando a la prensa presente.

Se trata de Luciana Teresita Bustos Sánchez, la mujer de 33 años que se encontraba en un Ford Fiesta junto a José Amarfil, la víctima, durante la madrugada del pasado 17 de enero. Ella ahora formalmente esta acusada de cometer un Homicidio agravado por alevosía, motivo por el cual estará 1 año presa de manera preventiva. En ese contexto, cuando la jueza Celia Maldonado le dio la chance, ella decidió acercarse el micrófono para hablar.

'Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, sobre todo a mis familiares por estar presentes y a Cecilia que me acompaña. Quería decirle sobre todo a los medios que sean muy cautelosos con la información que publican, sobre todo por respeto a las personas que están afuera, sobre todo por mis familiares, por mi novia, por mis sobrinos y por la gente que me conoce', expresó.

Seguidamente, la mujer que podría llegar a recibir perpetua si se demuestra su culpabilidad, aseguró ser inocente. Siguiendo en la misma línea ella afirmó creer en el Poder Judicial, deseando que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible.

'Creo en la Justicia, creo que la verdad va a salir a la luz, me he brindado desde el primer momento para presentar todo lo que sea necesario para que esto se aclare. Sostengo mi inocencia, creo que todo va a salir a la luz. Vuelvo a repetir, creo en la Justicia y por el momento no voy a hacer más declaraciones', sentenció.