El menor que murió ahogado en el Dique de Ullum, no sabía nadar

El pasado sábado 20 de enero la provincia de San Juan se enlutó por una situación sumamente lamentable. Se trataba de que un adolescente de 16 años de edad que se encontraba en el Dique de Ullum junto a un amigo, murió ahogado. Recientemente se supo que el difunto no sabía nadar.

Francisco Pizarro, fiscal a cargo del caso, habló con Diario 13 acerca de toda la información que se maneja hasta el momento. En ese sentido remarcó que la zona donde ingresaron a bañarse la víctima y su amigo, justamente está prohibida para esa práctica debido a su profundidad.

'El sábado un menor de 16 años en la zona del Dique de Ullum en la parte de 'El Castillito', donde está prohibido bañarse, junto con otro menor de edad se metieron al Dique y lamentablemente este chico se ahogó. Según el testimonio del amigo, el difunto no sabía nadar. Es una zona donde hay mucha profundidad, él dio un paso y perdió el equilibrio. No pudo hacer pie y su amigo no lo pudo sacar', expresó.

En ese momento el joven de 17 años que intentaba rescatar a su amigo empezó a pedir ayuda, por lo que algunos testigos se acercaron con intenciones de ayudar. Sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de sacar hasta la superficie al afectado. Recién cuando un marino retirado llegó al lugar él pudo rescatar el cuerpo del muchacho que estaba a unos 5 metros de distancia.

'Cuando nosotros arribamos al lugar habían guardavidas de la Secretaría de Deportes, Bomberos y Criminalística que fueron las personas que realizaron las pericias en el lugar. Fue complicado porque del lugar donde se encontraba el cuerpo hubo que sacarlo hasta la costa para poder llevarlo en una ambulancia. No era una zona de fácil acceso para la camilla', relató.

Por último, ya se comprobó que estos dos adolescentes habían llegado solos al lugar. Habían terminado de almorzar y se dirigieron al dique con intenciones de divertirse. No fueron con ningún adulto.