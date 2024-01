Entre lágrimas habló el hombre que mató a su hermano: 'Lo amaba, sólo defendí a mi hijo'

Este jueves 4 de enero rompió el silencio Alejandro Alameda, el hombre que le puso fin a la vida de su hermano adoptivo. Todo ocurrió el pasado martes 2 de enero en Rawson, cuando él tomó una carabina y le disparó dos veces. Durante la audiencia de formalización él aseguró que 'amaba' a su familiar y que 'sólo estaba defendiendo a su hijo'.

El acusado de cometer un Homicidio simple con exceso de legítima defensa, decidió declarar durante la audiencia de formalización que se dio durante la presente jornada. En ese contexto aseguró que él actuó porque Pablo Alameda estaba actuando de manera violenta con su hijo y con su pareja llamada Fernanda Jorquera.

'Yo amaba a mi hermano, yo no quería matarlo. Solo quise defender a mi hijo. Mientras lo ayudaba me pidió perdón por meterse con mi hijo y me dijo que yo no tenia la culpa', declaró entre lágrimas el imputado ante las autoridades presentes.

Cabe destacar que el difunto había sido diagnosticado con 'síntomas de ataques psicóticos', por lo que se investigará si estuvo sufriendo un episodio de estas características cuando todo ocurrió. Por último cabe destacar que desde el Ministerio Público Fiscal, además de definir la carátula ya mencionada, pidieron 5 meses de investigación sin que Alameda cumpla con prisión preventiva. Debido a esto muy probablemente esta persona recupere su libertad.