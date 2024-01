¿Qué le pasó? amenazó a pocitanos con un arma en plena calle

En un operativo policial llevado a cabo en la localidad de Pocito, San Juan, Gonzalo Martín Zárate Núñez fue aprehendido por posesión de un arma de fuego de uso civil sin autorización legal.

La aprehensión tuvo lugar en la calle Independencia N° 145, Villa Nacusi, Pocito. La alerta se recibió a través de una llamada al 911 que informaba sobre la presencia de Zárate Núñez molestando a transeúntes con un arma de fuego en la mencionada ubicación.

Al llegar al lugar, las autoridades policiales constataron la presencia de un revolver calibre 22, Marca Galand, N° 5193, de color gris oscuro, en posesión de Zárate Núñez. La intervención policial resultó en la aprehensión del individuo a pocos metros del sitio, donde el arma de fuego fue incautada y posteriormente sometida a pericias que confirmaron que no se encontraba cargada.

Según los detalles recabados, momentos antes de la llegada de la policía, Zárate Núñez abordó un vehículo de la empresa Remis Oeste para encontrarse con una mujer. Al descender del automóvil, exhibió el arma de fuego sin amenazar al conductor, indicándole que se retirara del lugar debido a la falta de dinero para pagar el servicio, y solicitándole que regresara por el pago más tarde. El chofer del remis no experimentó amenazas concretas y decidió no presentar denuncia penal, ya que no hubo intento de robo.

Noticias Relacionadas El conductor del trágico choque en Pocito es un conocido dirigente de UOCRA

El Ayudante Fiscal en turno, el Dr. Alejandro Diaz, fue informado de la situación y se presentó en el lugar, impartiendo las medidas correspondientes. El secuestro del revolver fue registrado como prueba, siendo el mismo un arma de fuego apta para el disparo, aunque se confirmó que no contenía balas en el tambor.