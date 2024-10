'Borradura y ocultamiento': el alegato de la familia de Raúl Tellechea

Esta semana, después de muchísimo tiempo de espera, el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea inició su etapa final. Esto se debe a que comenzaron los alegatos, instancia donde el abogado querellante remarcó el ocultamiento y la desfiguración de los hechos que han marcado esta causado desde que comenzó hace años.

Conrado Suárez Jofré a lo largo de dos jornadas compartió sus impresiones sobre el punto en el que se encuentra la investigación y todas las trabas que frenaron la búsqueda a lo largo de los años. En ese marco hizo foco en las tres cuestiones que más impidieron el esclarecimiento de lo ocurrido con el ingeniero.

'Es muy complejo llegar a la verdad en un delito que presume la borradura, el ocultamiento y la desfiguración de los hechos, como elemento propio del tipo penal, en el sentido del ocultamiento de la información. En todos los delitos hay dos partes, y una se defiende mostrando las cosas como no han sido. Pero en este delito, en particular, es muy importante tener en cuenta que no es solo la privación de la libertad, sino que ese accionar es seguido por la falta de información', expresó.

En ese mismo sentido el letrado puntualizó en que uno de sus objetivos es demostrar que esa falta de datos, tiene que ver justamente con el accionar de los imputados. Por el momento, esa apreciación también la comparten los fiscales, pero resta saber si las juezas que integran el Tribunal también lo ven de esa forma.

'A los imputados nadie se los preguntó nunca en muchísimos años. Cuando se los íbamos a preguntar ahora, sabiendo perfectamente que había elementos, no respondieron preguntas. El único que respondió dijo ‘pregúntenselo a ellos, yo no he participado en eso’. Podríamos resumir que hay dos elementos que tienen la mayor certeza para nosotros. Uno es que no existió la reunión que ellos dicen haber tenido el día 27 y el otro es que existió esta reunión del día 6', declaró.

Por último Suárez Jofré adelantó, para no generar falsas expectativas, que ellos no tienen detalles sobre como habrían operado los acusados. Lo que si tienen confirmado es que Tellechea fue 'privado de su libertad y conducido contra su voluntad la mañana del martes 28'.

El detalle de los involucrados en esta investigación:

Luis Héctor Moyano: ex director de la Mutual de la UNSJ que habría ejercido presión en el caso por su posterior posición de alto rango al ser ex secretario de Desarrollo Social.

Rubén Eduardo Oro: ex integrante de la Mutual de la UNSJ y ex funcionario del área de Turismo y Cultura.

Ex Jefe de Policía Miguel Francisco González: era jefe de la fuerza provincial cuando desapareció el Ingeniero Raúl Tellechea. Está acusado de desviar la investigación y ocultar información que pudiera aportar al esclarecimiento de la causa.

Ex Comisario Mario León: con un cargo jerárquico de estrecha relación con la causa y con el entonces Jefe de Policía también está sospechado por actos como los de González.

Aurora Isabel Ahumada: en su momento instaló una versión considerada falsa por el juez, sobre que había visto en la vía pública al ingeniero desaparecido y esto llegó a declararlo ante autoridad policial. Dato que no pudo ser comprobado.

Alberto 'Lali' Flores: ex policía, se dedicaba al seguimiento clandestino de personas y a los aprietes, según el fiscal.

Juan Marcelo Cachi: está acusado de negar tener relación con Alberto Laly Flores, que para la querella está involucrado como autor material de la desaparición del Ingeniero Raúl Tellechea, según el Conrado Suárez.

Sebastián Cortez Páez: el famoso arrepentido, quien le contó a Mauricio Tellechea sobre el cautivero y la muerte de su padre.

Miguel del Castillo: fue vocal y asumió la presidencia tras la licencia de Moyano al asumir en Desarrollo Humano.

Luis Alonso: fue vocal y tesorero de la Mutual. Era empleado administrativo de la UNSJ.