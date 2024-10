Gravísimo: acusan a una mujer de prostituir a su sobrina por cerveza

El pasado 3 de octubre una menor de edad acompañada por una familiar, se presentó en ANIVI para realizar una impactante denuncia. La adolescente manifestó que una de sus tías la prostituyó con uno de sus amigos, a cambio de algunas cervezas. En ese sentido, el pasado lunes se realizó la audiencia de formalización.

El mencionado día esta joven habría llegado en horas de la madrugada a la casa de la denunciada. Ella no le abrió la puerta por lo que, debido al horario y a la situación vulnerable en la que se encontraba, pidió ayuda. Así fue como a través de un policía le pudo llamar a otra tía para pedirle quedarse en su vivienda.

Cuando llegó a este domicilio, le contó que no quería volver más con su otra familiar. Le aseguró que permitió que un vecino y amigo, la manoseara. 'Me hizo de todo. Estuvo conmigo y me hizo todo varias veces durante marzo, abril de este año', habría expresado la presunta víctima según afirmó el medio Tiempo de San Juan.

Seguidamente, esta chica de 17 años en ese mismo relato contó que este sujeto que la habría abusado lo hacía a cambio de cervezas que le daba a su tía. Por otro lado, también le habría regalado a ella unos auriculares, junto con otros obsequios para sus hermanos menores.

A partir de esta revelación, la tía que la recibió la instó a ir a ANIVI a efectuar la denuncia formal. Sin embargo, allí también se habrían dado situaciones sospechosas ya que se presentó la madre de la menor, diciéndole que: 'Ya sabía lo que no tenía que decir'.

Gracias al comienzo de este proceso legal, tanto la tía acusada como el presunto vecino abusador, fueron detenidos y el pasado lunes tuvieron su audiencia de formalización. Allí el juez determinó que ambos cumplan con un mes de prisión preventiva. Por otro lado, se barajó la posibilidad de que los hermanos de 12, 10 y 7 años también hayan sufrido algún abuso. A pesar de ello, sólo la adolescente de 17 años será sometida a una Cámara Gesell.