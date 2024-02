Denunciado por abusar de sus dos hijos dijo que todo es por despecho

Un sujeto de 27 años está acusado de abusar de sus dos hijos, una nena de 4 años y un varón de 7, ambos producto de una relación con su ex pareja.

La denuncia fue radicada el pasado 7 de febrero y se formalizó ante la jueza de garantías Falvia Allende durante el último fin de semana largo. Según consta en el relato de la fiscalía la ex mujer del sujeto planteó que el mismo aprovechó que se quedó solo por unos minutos con la niña para producir tocamientos y lo mismo ocurrió con su hermanito quien cuando la madre le preguntó sobre el tema no dijo nada, sólo lloró.

El Fiscal Eduardo Gallastegui, y la ayudante fiscal, Rosana Riveros solicitaron la prisión prventiva por un lapso de 3 meses ante la posibilidad de que el presunto agresor sexual pudiera influir en los menores. Finalmente la Jueza Allende decidió dar un lapso de 30 días de preventiva mientras dure la investigación del caso. Ahí deben tomársele las entrevistas videograbadas a las supuestas víctimas.

El acusado, de quien se reserva su identidad, atinó a decir que todo esto ocurre porque él estaba separado de la mujer y decidió irse de la casa que ambos comparten. Todo pasa "porque yo me fui de la casa, yo me quise separar pero ella no me dejó. Yo no me escondí ni hice nada grave, soy inocente", aseguró.

El relato de la madre de las critauras asegura que el día de la denuncia, 7 de febrero, la niña de 4 años salió de la pileta y le pidió a su padre que le ponga los dibujitos en la computadora que estaba en el interior de la casa. Como se demoraban la madre fue a ver y notó que el acusado tenía una mano en la entrepierna de la pequeña incluso hasta le había introducido su dedo. Respecto al chico de 7 años, la denuncia asegura que también hubo tocamientos pero el niño no relató con lujo de detalles en qué constieron.

Ahora todo deberá ser comprobado en Cámara Gesell.