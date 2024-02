Justicia por Francisco Márquez: 'A mi hermano solo lo tengo en sueños'

Ayelén, la hermana de Francisco Márquez, víctima de un trágico accidente de tránsito, expresó su solicitud de justicia ante la falta de acuerdo en la audiencia judicial. El incidente involucra a Gonzalo Castro Salinas, y la familia espera una decisión del juez programada para el próximo lunes a las 13 horas.

En declaraciones, Ayelén compartió: "Acabo de ver a mi mamá y a mi papá, y se ha hablado sobre un cuarto intermedio para el día lunes a las 13 porque no hubo un acuerdo. Entonces, el lunes en tribunales vamos a esperar la decisión del juez, y esperemos que no lo digo por Fran, por mi hermano, porque yo no lo vuelvo a tener nunca más físicamente, pero ojalá haya una condena justa para Gonzalo Castro Salinas y una consecuencia después de todo esto".