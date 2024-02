El mensaje premonitorio de Yanina poco antes de ser asesinada

Yanina Gabriela Pérez de la Vega perdió la vida a manos de su ex pareja, Ariel Omar Pérez, en las inmediaciones del cementerio de Angaco, donde trabajaba. El ataque ocurrió en plena luz del día, y la mujer recibió nueve puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, falleciendo al llegar al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

Yanina vivía bajo la sombra del miedo, según relatan quienes la conocían. Ariel Omar Pérez, con antecedentes por intentos de homicidio contra otra de sus exparejas, la acosaba constantemente. La víctima expresó su temor en mensajes que circularon entre sus allegados, donde reveló su preocupación y rechazo a ciertas actividades por temor a ser atacada por su ex pareja.

"No puedo ir mañana te explico lo que me pasa, pero tengo miedo de andar que me hagan algo", escribió Yanina en uno de los mensajes virales, evidenciando el calvario que vivía.