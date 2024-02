Grabó a una pareja teniendo sexo y resultó ser una presunta violación

El pasado domingo al mediodía, un vecino de un barrio de Angaco, pudo captar en video la presunta violación de una mujer. Según su testimonio en principio creyó que se trataba de una pareja que tenía sexo en la vía pública, sin embargo conforme pasó el tiempo vio indicios que lo hicieron dudar.

De acuerdo a lo que la policía dijo a Tiempo de San Juan, a la denuncia la radicó la víctima en la UFI CAVIG y aseguró haber sido violada por un sujeto que se aprovechó de que ella estaba bajo los efectos de la droga. El ilícito ocurrió en la esquina de calle Nacional y 21 de Febrero, en la localidad de Las Tapias.

Horas más tarde, el hombre fue detenido y se realizarán pericias para comprobar qué tipo de sustancia tenía la víctima en sangre cuando fue atacada. La investigación se inició por abuso sexual con acceso carnal.

Hasta el momento no se ha filtrado la identidad del violador.

El testimonio de la hermana de la presunta víctima de violencia

Luego, la hermana de la víctima, que contó que el presunto abusador era "conocido de hace tiempo" y que siempre lo veían en el boliche del departamento. "El sábado 10 estuvimos en una pileta con la familia, ella siempre estuvo con su novio, como hasta las 23, de ahí volvió a la casa y se cambió para salir", explicó la hermana de la víctima que no es identificada para no revelar la identidad de la chica que fue agredida sexualmente.

Esa noche, la joven había salido con su novio y un grupo de amigos y estuvieron tomando en una esquina hasta el amanecer. Entre ellos estaba también el acusado de violación. "El novio de ella se quedó dormido sentado en un banquito. Estaban ellos y esta otra persona ( el acusado) que también había estado tomando con ellos", mencionó la mujer.

De acuerdo al testimonio fue cuando la pareja de la chica se quedó dormida que el otro sujeto aprovechó para manosearla y la habría violado en la vereda de un barrio de la localidad de Las Tapias. Eran alrededor de las 13 horas cuando comenzó la agresión sexual que fue captada por un vecino que creyó que se trataba de una pareja teniendo sexo consentido.

"Ella se afirmó en la camioneta y los testigos contaron que ahí él empezó a manosearla y la abusó pero ella no recuerda nada", dijo su hermana a Tiempo de San Juan.

Sin embargo, no fue sino hasta el domingo cerca de las 21 que el video se viralizó y la familia de la víctima se enteró de lo sucedido. "La Policía le ha encontrado mucha droga en la sangre así que no sabemos si fue drogada", dijo.

El presunto abusador se entregó en la Comisaría 20 y continúa preso mientras avanza la investigación. La joven no recuerda nada de lo ocurrido y su familia ha decidido preservarla quitándole el celular para que no vea las imágenes. "Ella todavía no vio el video y dice que nunca haría una cosa así. No entiende nada de lo que ha pasado", remarcaron sus familiares.