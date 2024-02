Habló la hija de Yanina Pérez: 'Esta bestia no entendió lo que es un no'

Este marte, una multitudinaria convocatoria de familiares, amigos y organizaciones se expresaron en Tribunales para acompañar la audiencia de formalización de la ex pareja de la mujer asesinada en Angaco. La multitud se hizo presente para exigir justicia por el crimen de Yanina Pérez, quien fue apuñalada brutalmente en la puerta del cementerio de ese departamento mientras trabajaba. El autor del crimen se trataría de su ex pareja, Ariel Omar Pérez.

Su hija, Melina y el hermano de Yanina, Sixto, se hicieron presente en la puerta del recinto para ingresar y presenciar la audiencia que formalizó la investigación del crimen con el sospechoso presente. Melina habló con Canal 13 y expresó sobre las sensaciones de confrontar a la ex pareja de su madre, quien se presume es el autor del crimen: "Estoy sacando fuerzas desde no hay, voy a aguantar todo y voy a escuchar todo" relató duramente.

La mujer se mostro temple y esperanzada, a su vez declaró que se hará justicia: "Se que va a ser justo todo esto. Y va a haber perpetua" afirmó Melina.

Sobre su madre, Melina detalló acerca de que clase de mujer fue Yanina: "Era muy simpática, muy compañera, colaboradora, amable, muy buena persona, servicial divertida y sobre todo muy fuerte" destacó.

Sobre la relación que mantenía su madre con su ex pareja, Melina contó que era una relación muy violenta: "Yo se que esto viene hace un año y medio, mi mama le dijo que no. Esta bestia no entendió lo que es un 'no'. ÉL no entendía que se acabó" aclararon que sus hijos no convivían con el sospechoso, y que su relación no era formal.

Melina contó que su madre vivió meses de tortura y miedo: "Las amenazas eran con nosotros, ella tenía que aplacarse a él porque la amenazaba con nosotros, sus hijos y sus nietos" expresó. Acto seguido, Melina y Sixto ingresaron al recinto para escuchar la audiencia de formalización que dictaminará la investigación y curso de este femicidio.