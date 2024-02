Dejaron en libertad el camionero acusado de provocar la muerte de un motociclista

El domingo 18 de febrero, Fabricio Castro de 22 años, chocó contra un camión estacionado en el Lateral de Circunvalación y 9 de Julio, quedó debajo del mismo y murió al instante. Este miércoles 21, se llevó a cabo la audiencia de formalización del caso, donde Ricardo Martín de 63 años, el camionero propietario del vehículo, fue acusado de homicidio culposo. Según contó al móvil de Canal 13, el fiscal de la causa Adrián Riveros, el juez Sergio López Martí otorgó un plazo de 3 meses de investigación, más el mismo tiempo de reglas de conductas, entre las que se destaca que el transportista esperará al juicio en libertad.

Riveros destacó que el delito nace cuando el camionero dejó su camión mal estacionado. ‘El vehículo estaba mal estacionado de acuerdo a lo que establece la reglamentación vigente que es la Ley Nacional de Tránsito’, puntualizó. Luego agregó: ‘el camión invadía el carril, no cumplía con la reglamentación vigente, por lo que se decidió que sea juzgado por homicidio culposo’.

Martín esperará el término de tiempo de investigación penal preparatoria en libertad, además deberá presentarse a la Justicia, cuando esta lo requiera. El fiscal explicó que al transportista no le retuvieron la licencia de conducir, puesto que desde el Ministerio Público Fiscal entienden que esa medida de coerción corresponde cuando se trata de conductores que circulaban alcoholizados o bajo los efectos de estupefacientes. ‘Entendemos que no es necesario para garantizar el proceso, puesto que el acusado no circulaba en el vehículo cuando se produjo el siniestro’, destacó.

El camionero declaró que dejó estacionado el vehículo en frente de su casa por una situación de emergencia. Martín explicó que tenía roto un relay y que el repuesto es importado y demora en llegar. Por tal motivo, el Volkswagen 19-329 estaba mal estacionado frente a su domicilio.

Tras imputar al camionero por homicidio culposo, el fiscal indicó que el camión llevaba varios días mal estacionado. El abogado defensor, Leonardo Villalba lo desmintió. El letrado aseguró que el viernes por la tarde se rompió el relay y que por esa situación de emergencia el rodado había quedado en el lugar.