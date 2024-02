A favor, pero con dudas: los penalistas aprobaron la ampliación del sistema acusatorio

A partir de este lunes 26 de febrero comenzó a funcionar el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial. El mismo fue establecido por ley y dispuesto por la Corte de Justicia, con el objetivo de darle una mayor celeridad a los procedimientos. Si bien los abogados penalistas se mostraron a favor, una de sus representantes reveló que todavía tienen algunas dudas.

La Dra. Ivana Salas, integrante del triunvirato que está al frente de la Asociación de Abogados Penalistas en San Juan, habló acerca de este nuevo cambio ante el móvil de Canal 13. En ese sentido señaló que todavía hay cosas que todavía no han quedado en claro cómo van a hacer tratadas, como por ejemplo establecer a qué causas se les dará prioridad para eficientizar el trabajo de los especialistas.

'Siempre he sido de proponer cambios en todos los sistemas. Sobre todo hacer un análisis temprano que tratamos de implementar con CAVIG en su momento. Se trata de un análisis de causas que adquieren o no mayor relevancia para instruir. Si instruimos una causa que seguiría en ese caso ingresando por Flagrancia del robo de una manteca por ejemplo, hacemos no sólo un desgaste jurisdiccional sino también un desgaste de tiempo innecesarios que produce que se saturen las audiencias', opinó.

Siguiendo en la misma línea, Salas manifestó que si bien ella tiene una opinión favorable acerca de esta nueva implementación, también se debería dejar en claro ante qué organismo deben solicitar ellos una audiencia. Esto se debe a que por el momento siguen existiendo tres entes frente a los que ellos podrían pedir una formalización o nuevo encuentro, los cuáles podrían sobreponer fechas si no tienen un contacto permanente.

'El tema de gestión de audiencias es muy importante porque ahora te pones a hacer un análisis y el sistema de audiencia de Flagrancia no tiene comunicación con el del Acusatorio. Sumado a esto ahora vamos a tener en coexistencia 3 sistemas que van a ingresar en uno. Flagrancia, la oficina judicial y el sistema que queda residual, entonces puede suceder que al abogado litigante se le notifique una audiencia en el sistema que queda residual pero que no tenga conocimiento la oficina judicial y que te superpongan una audiencia. Es fundamental la comunicación, lo que pedimos nosotros es un sistema único de gestión de audiencias', señaló.