El calvario de una mujer que fue abusada por su ex pareja

Una mujer que intentaba reestablecer su relación con su ex, casi terminó de la peor manera. El sujeto se llama Lucas Matías Aguirre Ontiveros y a pesar de haber golpeado y abusado de su ex pareja, no irá a prisión. Aguirre y la chica habían mantenido una relación de pareja durante un año y medio pero se habían separado en octubre del año pasado ya que la mujer sufría violencia verbal, psicológica y física. Durante los meses que estuvieron separados el denunciado continuó enviándole mensajes mediante todas las redes sociales.

El 7 de enero pasado la mujer accedió a salir con Aguirre. Se encontraron cerca de las 12 de la noche en un bar ubicado frente a Plaza 25. El sujeto invitó a la chica a salir a dar una vuelta en el auto y la mujer aceptó, yéndose del bar cerca de las 1.30. Mientras se encontraban circulando Matías le dijo a la denunciante que fueran hasta un hotel alojamiento y si bien ella se negó, Aguirre continuó insistiéndole que "no pasaría nada", por lo que ella aceptó.

Llegaron a un hotel alojamiento de calle España y Circunvalación cerca de las 2, según la denunciante estuvieron charlando sentados en un sillón hasta que en un momento Matías le pidió que se acostaran. Una vez en la cama, Matías le pidió un beso y como la chica se negó, el sujeto la golpeó en el rostro del costado izquierdo con un golpe de mano abierta. "¿Porqué sos así conmigo? ¿Porqué no querés? Seguro estás con otro", le dijo.

Mientras, con una de sus manos la sostenía de ambos manos y con su otra mano le bajaba el pantalón y la ropa interior a la chica. Después se desvistió él mientras la chica gritaba y pedía ayuda. Aguirre se subió arriba de la denunciante e intentaba abrir sus piernas mientras la chica le decía que no quería, que se tranquilizara porque él no era así. Luego el sujeto comenzó a masturbarse y le tocó los pechos por debajo de la ropa.

Fue en ese momento que el teléfono de la habitación sonó avisándole desde la conserjería que solo quedaban 10 minutos para que se retiraran. Fue ahí que la chica logró empujarlo y sacárselo de encima, como Aguirre no quería darle la ropa, la chica salió de la habitación desnuda, se subió al auto y el sujeto salió detrás. Mientras iban por Circunvalación el denunciado comenzó a manejar a alta velocidad y le decía “Nos vamos a estrellar los dos”.

En ese momento la denunciante bajó la ventanilla, sacando los brazos y pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó. "Loca cul... callate", le decía el sujeto mientras le tapaba la boca y la agarraba del pelo. Fue hasta que la mujer agarró el celular y le llamó a la madre de Aguirre diciéndole que su hijo le estaba pegando. La odisea para la chica terminó pasadas las 4 de la mañana cuando el sujeto llegó al barrio donde ambos viven y la tiró del auto, provocando que ella termine con raspones en el cuerpo.

En juicio abreviado se condenó a Lucas Aguirre a cumplir seis meses de prisión condicional -sin encierro- por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y abuso sexual simple, también teniendo que cumplir reglas de conducta por el término de dos años. Deberá abstenerse de usar estupefacientes y consumir bebidas alcohólicas y realizar un tratamiento psicológico por el plazo de 6 meses a los fines de tratar la temática de violencia de género.