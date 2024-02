Absolvieron a los policías que le 'grafitearon' el auto a otro efectivo

En el 2022 ocurrió en la provincia de San Juan un caso insólito que sorprendió a toda la ciudadanía. Se trataba de que dos efectivos policiales le pintaron con aerosol el auto a un colega, ya que este los había delatado por no cumplir con sus tareas en su horario de trabajo. Si bien en 2023 ambos fueron condenados, recientemente los responsables fueron absueltos.

Todo comenzó el 25 de julio de 2022 cuando el cabo primero Néstor Páez, le comunicó a sus superiores que el oficial Gastón Cuello y el cabo Gerardo Albarracín no estaban cumpliendo sus funciones. Esta persona, que trabajaba en ese momento monitoreando las cámaras del CISEM, detecto a los dos uniformados permaneciendo 1 hora y 42 minutos en un mismo lugar cuando debían estar patrullando.

A modo de 'venganza' al enterarse que fueron delatados, estos dos sujetos fueron en moto a buscar el Renault Logan que le pertenece a Páez, alrededor de las 03:15 del 29 de julio de 2022. En ese momento Gastón Cuello tomó un bote de pintura roja en aerosol y realizó una gran cantidad de garabatos sobre el vehículo gris.

Debido a esto ellos fueron puestos a disposición de la Justicia, contexto en el que el fiscal, el Dr. Renato Roca, presentó pruebas que comprobaban que efectivamente ellos dos fueron responsables. Por ese motivo el 5 de mayo de 2023 ellos fueron condenados por 1 año de prisión condicional por cometer el delito de Daño.

Sin embargo el Dr. Claudio Vera, defensor del oficial Cuello, se presentó ante el Tribunal de Impugnación para pedir que se revea este fallo. La justificación era que la calificación era errónea, ya que realmente no se le había provocado ningún daño al vehículo. Según el letrado el Logan no perdió valor, no se le generó un deterioro y no hubo que hacer una gran erogación de dinero para llevarlo a su estado previo. Manifestó que la pintura pudo removerse fácilmente con agua y tiner.

Esto fue estudiado por Juan Carlos Caballero Vidal, juez del Tribunal de Impugnación, quien le dio luz verde a la presentación del abogado. De esta forma, por más que está probado que ambos 'grafitearon' el auto de Páez, el oficial Gastón Cuello y el cabo Gerardo Albarracín fueron absueltos.