Muerte de un joven en Jeep: el otro conductor no irá a la Justicia

Fuentes judiciales confirmaron que el camionero involucrado de la tragedia en la Circunvalación no será imputado debido a que las primeras investigaciones revelaron que no tuvo responsabilidad en el siniestro que le costó la vida al conductor de la SUV Jeep que el pasado domingo.

El conductor de la Jeep que había chocado contra un camión en la Circunvalación falleció este miércoles mientras permanecía internado en el Hospital Rawson, informó la Policía. La víctima fatal se llamaba Kevin Cuello y tenía 29 años, y su acompañante, Rosalinda Ibazeta (23).

Se estrellaron desde atrás en la camioneta contra ese viejo camión Ford que transitaba en el mismo sentido. Todo pasó en la Avenida de Circunvalación, en inmediaciones del cruce con el puente de Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía. Los investigadores tienen una hipótesis del hecho.

Creen que el fallecido conducía a alta velocidad y no tuvo tiempo de reacción cuando tuvo al camión encima. El chofer del camión no tuvo responsabilidad y por ende no será imputado a una causa penal. El fiscal del caso es Iván Grassi, coordinador de la UFI Delitos Especiales.