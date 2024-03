Acusado de degollar a un amigo: "no estoy consciente de lo que me culpan"

El hijo de un comisario de la Policía de San Juan, Marcos Ariel Álvarez, continuará detenido en prisión preventiva por seis meses a la espera de su juicio. El juez de Garantías, Pablo Leonardo León, tomó esta decisión luego de que éste fuera acusado de degollar a su amigo, William Vicente Álvarez, en medio de un cumpleaños que se celebró en el departamento Rawson en la noche del pasado sábado. La víctima aún continúa internada, peleando por su vida, según fuentes judiciales.

El acusado llegó cojeando debido a un problema de várices en su pierna izquierda y mostró signos de confusión durante la audiencia de formalización del caso. Aunque tuvo la oportunidad de declarar, decidió no hacerlo, pero expresó con voz apagada y dificultad para expresarse cuando el magistrado le dio la oportunidad para defenderse. "Realmente no estoy muy consciente de todas las cosas de las que me están echando la culpa. Yo soy la víctima y no el victimario", dijo con voz tenue.

Los fiscales coordinadores de UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, e UFI Genérica, Virginia Branca, expresaron que Marcos Ariel Álvarez debe permanecer en prisión debido a la gravedad del delito y para evitar que entorpezca la investigación. Esto se debe a que los principales testigos son amigos y vecinos del acusado. Según el Ministerio Público Fiscal, el conflicto entre Marcos Ariel Álvarez y Miguel Álvarez (hermano de la víctima) se originó por la venta de drogas.

Marcos Ariel se enojó con Miguel porque este último se gastó el dinero destinado para el asado de cumpleaños de Marcos Ariel. Además, un testigo afirmó haber escuchado a Marcos Ariel decir que Miguel lo había estafado con dos gramos de droga. Tras la pelea, Marcos Ariel se dirigió a la casa de Miguel con otras personas, donde supuestamente arrojó bombas molotov que provocaron un incendio. Luego, los hermanos Miguel y William Álvarez fueron a la casa de Marcos Ariel.

Allí se produjo una pelea en la que Marcos Ariel apuñaló a William en el cuello, cortándole la yugular. Fiscalía considera que los testigos son clave en esta causa, ya que muchos de ellos estuvieron presentes durante el ataque y son amigos de Marcos Ariel. Por esta razón, se solicitó que el acusado permaneciera en prisión para no entorpecer la investigación. Ante el pedido solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el juez decidió imputar a Marcos Ariel Álvarez.

Se lo acusa del delito de tentativa de homicidio. Habrá un plazo de seis meses de IPP (Investigación Penal Preparatoria) y prisión preventiva. De este modo, el acusado será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial a la espera de su juicio. En la casa de Marcos Ariel Álvarez se llevaron a cabo allanamientos policiales y se secuestraron tres cuchillos, dos de ellos con mango blanco, un artefacto incendiario improvisado conocido como bomba molotov y un teléfono celular.

(Fuente: Diario Huarpe).