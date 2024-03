Mujeres Líderes convocó a varios sectores para reflexionar sobre el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, la Corte de Justicia de San Juan, a través de la Oficina de la Mujer, dio inicio al ciclo denominado “GENERAR”, un espacio para dialogar y concientizar sobre la perspectiva de género en distintos ámbitos de actuación, con el primer encuentro denominado “Mujeres Líderes”.

La primera actividad se desarrolló el día jueves 7 de marzo en el Salón de Actos de la Sede Académica del Poder Judicial (Club Sirio Libanés); con entrada libre y gratuita. La actividad fue encabezada por el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Marcelo Jorge Lima junto a la Ministra a cargo del área de Género y Capacitación, Dra. Adriana García Nieto y el Ministro Dr. Daniel Olivares Yapur. Las expositoras fueron la Dra. Daniela Bustos Laspina, la Sra. María del Valle García y la Dra. Ana María Beltrán. Asistieron también autoridades y agentes del Poder Judicial, autoridades de la Universidad Católica de Cuyo, de la Universidad Nacional de San Juan, del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del CONFÍAS, del Foro de Abogados, de la Unión Judicial de San Juan y público en general.

La Dra. García Nieto, hizo uso de la palabra y dijo: “La lucha no es siempre igual. Algunas los hacen desde las calles, otras desde las cátedras, algunas desde los hospitales, desde los juzgados o en la intimidad del hogar. No hay una única manera de luchar, no hay una única manera de levantar banderas para la defensa de los derechos, no hay una única manera de trabajar por la igualdad, no hay una sola forma de ser mujer.

Independientemente de la forma que decidamos ser mujer, merecemos ser respetadas y valoradas por eso. Bienvenido y respetado sea qué decidamos ser y donde decidamos serlo. Bienvenido y respetado que sea nuestra posibilidad de elegir. Bienvenida y respetada sea que podamos ser hacedoras de nuestro proyecto de vida. Aquel proyecto de vida que decidamos con voluntad, en igualdad y con absoluta libertad”.

El Presidente de la Corte, Dr. Lima, se dirigió a los presentes y dijo: “Llegamos hoy a un lugar donde necesitamos líderes y necesitamos conductores (...). Hubieron líderes y conductores que han generado en la historia un hito al que debemos reconocer yagradecer porque estamos en este lugar. Por eso los convoco y las convoco, a todos ustedes para que construyamos esos líderes que necesitamos nada más y nada menos para construir una sociedad mejor, más civilizada, más empática y esencialmente más igualitaria”.

El objetivo del primer encuentro es plantear el liderazgo femenino en el ámbito social y judicial. En este marco se desarrollaron tres importantes exposiciones: La Dra. Daniela Bustos Laspina, fue la primera en brindar su charla de “Reflexiones sobre liderazgo en mi carrera judicial”. Acto seguido, expuso su experiencia María del Valle García, denominada “Mujeres solidarias que acompañan” y por último la Dra. Ana María Beltrán de Varea, quien expuso su charla “Ser mujer, todo un desafío”. Este ciclo continuará hasta el mes de noviembre, a través de encuentros, con un abordaje integral de la temática.

