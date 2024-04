Caso cura Bustos: ya hay fecha y hora para la sentencia

Uno de los casos más resonantes que ha vivido la provincia de San Juan este último tiempo, ha sido el del cura Walter Bustos. El mismo ya había sido encontrado culpable de abusar a uno de sus sobrinos, fue absuelto de un cargo similar y desde hace un tiempo enfrenta una tercera acusación también por presuntamente ultrajar a otro menor. En ese sentido finalmente el próximo lunes se conocerá cuál es su sentencia.

El pasado miércoles por la tarde se confirmó que que el 15 de abril a las 17:00 se va a conocer la resolución del caso del sacerdote Walter Bustos. En ese momento se sabrá si las autoridades judiciales encuentran al cura culpable al cura o si se impone la defensa, a cargo de la Dra. Leveque quien manifestó que no hay pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

Este jueves 11 de abril no habrá ninguna audiencia y el viernes 12 de abril será una extensa jornada donde se desarrollará la lectura de alegatos por parte de las diferentes partes involucrados. Estos son los motivos por los que recién el próximo lunes será el momento de la esperada sentencia.

Por último, es importante informar que el Ministerio Público Fiscal no encontró elementos suficientes para ampliar la investigación, respecto a si la iglesia cometió el delito de Encubrimiento. Esto surgió cuando la supuesta víctima aseguró que diferentes curas le hicieron jurar ante una biblia que no iba a decir nada de lo ocurrido porque 'la iglesia se iba a encargar'. Como no encontraron material para probar que esto efectivamente ocurrió, desde el MPF desistieron de la ampliación.