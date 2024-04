Muerte de Francisco: quitaron a la jueza que se oponía al juicio abreviado

Durante la mañana de este lunes 15 de abril se llevó a cabo una nueva audiencia por la muerte de Francisco Márquez en Rivadavia, el pasado 8 de abril de 2023. En ese sentido se confirmó el cambio de juez, por lo que la magistrada que frenó en más de una ocasión el juicio abreviado, ya no tendrá la causa a su cargo.

La mayor novedad que arrojó este nuevo encuentro tiene que ver con que finalmente Alberto Caballero (juez de Impugnación) decidió apartar a la Dra. Celia Maldonado, quien se había opuesto fervientemente a resolver todo mediante el juicio abreviado. La defensa de Gonzalo Castro, el conductor que chocó a la víctima, entendió que esta es una nueva oportunidad para seguir insistiendo con dicha resolución. La familia de Márquez señaló como positivo que no se haya permitido que todo termine por esta vía.

Sin embargo, cabe destacar que la posibilidad del juicio abreviado aún está latente ya que el nuevo magistrado o magistrada que se haga cargo del caso, podría resolver todo con esta alternativa. Ayelén Márquez, hermana de Francisco, habló con el móvil de Canal 13 desde las puertas de Tribunales.

'Se rechazó el pedido del juicio abreviado, pero desconozco que más ha ocurrido. He estado descompuesta porque he seguido con el pedido de Justicia que es algo que conlleva muchas emociones y tiempo. Hay que buscar fotos del homicida, del auto que mató a mi hermano, de la moto en la que iba, buscar recuerdos con mi hermano. Estoy de pie desde las 07:00 acá en Tribunales sin desayunar, rogándole a Dios durante toda la noche sin poder dormir. El pedido de justicia no es sólo por Francisco, sino por todas las víctimas. Gonzalo pisó el acelerador, Gonzalo realizó una picada ilegal en una ruta', declaró.