Declararon inimputable a Sandra, la acusada de quemar a su ex

El 24 de septiembre de 2023 un hecho realmente impactante sorprendió a los sanjuaninos. Lo que sucedió fue que una mujer que viajaba por Tucumán y Monteagudo en una camioneta con su ex pareja, intentó quemarlo vivo en pleno viaje. A partir de que el hecho fuera denunciado la mujer fue formalizada, pero el caso no avanzó más ya que su defensa aseguró que todo se debió a un brote psicótico. Finalmente una junta médica concluyó que ella es inimputable, ya que por el shock no comprendió lo que hacía.

Si bien generalmente se da un plazo de 72 horas para realizar la audiencia de formalización desde el momento en que ocurre el hecho, en esta ocasión el encuentro recién se dio el 4 de octubre. Esto se debió al mismo motivo, la salud mental de Sandra Firmapaz. En ese momento su abogado defensor, Gustavo De La Fuente, aseguró que su clienta era inimputable ya que habían informes psicológicos que aseguraban que ella no estaba orientada ni en tiempo ni espacio cuando todo sucedió.

Por este motivo el juez de Garantías, estableció que una junta médica debería definir si efectivamente Firmapaz estaba en condiciones o no de ser acusada de atacar al padre de sus hijos. Esta resolución se dio a conocer durante el pasado 15 de abril cuando, en presencia de la mujer de 54 años de edad, se concluyó que por el estado psiquiátrico que presenta no puede ser imputada.

Los profesionales manifestaron que ella padece de depresión tanto por la separación del hombre que atacó, como por la negativa de este hombre retomar su relación amorosa. Por este motivo la acusación de cometer el delito de Lesiones, quedó en la nada.