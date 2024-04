El hombre que murió electrocutado estaba trabajando, pero no era matriculado

En una finca ubicada en Roger Ballet, a poco menos de un kilómetro de Alfonso XIII, un hombre murió electrocutado durante el pasado martes 16 de abril. Acerca de este caso, uno de los encargados de la investigación reveló que el difunto estaba trabajando cuando todo ocurrió, a pesar de no ser un electricista matriculado.

Mariano Carrera, ayudante fiscal, contó ante el móvil de Canal 13 todo lo que se sabe hasta el momento acerca del lamentable fallecimiento de Germán Pérez de 37 años de edad. Sobre esta persona la autoridad reveló que no estaba realizando tareas para alguna empresa, sino que estaba trabajando de forma particular.

'No estamos munidos todavía de los informes, porque todavía no los han remitido los organismos técnicos que trabajaron en el lugar haciendo pericias. A priori, por la primera información que nos dieron ellos, no se habrían tomado todas las precauciones necesarias para manipular electricidad en este caso. Trabajaba haciendo ese tipo de trabajo, pero no era un electricista matriculado. Sus conocimientos no estaban certificados. Él no estaba bajo las órdenes de nadie, él se contactó con el dueño del predio para realizar ese trabajo', expresó.

Seguidamente, Carrera señaló que Pérez no habría contado con todos los elementos de seguridad necesarios como para realizar de manera precavida este tendido eléctrico que debía montar en esta propiedad privada.

'En relación al hecho que se investiga, respecto al fallecimiento del señor Pérez, el mismo se produjo mientras estaba manipulando energía eléctrica por decirlo así. La primer impresión que nos dio fue que no se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo ese tipo de procedimientos. Él estaba trabajando, realizando una red interna, es decir un tendido eléctrico dentro de un predio privado', sentenció.