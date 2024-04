Caso Luján: según la defensa, el abuso pudo haber ocurrido fuera del colegio

Durante la mañana de este viernes 19 de abril, se determinó el sobreseimiento de Lucas Salinas en la causa por el abuso de la alumna del Colegio Luján. Si bien todavía existe la posibilidad de que la sentencia sea impugnada por la querella, hasta el momento no aparecieron pruebas en contra del acusado. En ese sentido, su defensor reveló que el ultraje pudo haber ocurrido fuera del establecimiento educativo.

El Dr. Reinaldo Bedini, abogado del joven señalado, fue el que planteó esta posibilidad en una comunicación telefónica con Radio 13. El letrado manifestó que esta hipótesis surgió luego de que pudieran acceder al contenido de los informes que presentaron las profesionales en psicología que entrevistaron a la víctima.

'No existía ningún indicio concreto de la presencia de él en el lugar. Hicieron un reconocimiento con otras dos personas y ella lo señaló porque ya se lo habían mostrado en una foto. Después apareció el ADN y la pericia psicológica que indicó que no había indicios de que el abuso haya ocurrido en el colegio y de la forma en la que se dijo. La nena manifestó que estaba angustiada porque quería volver a la escuela. Por lo general una persona abusada, le da miedo volver o no quiere volver al lugar', expresó

De esta manera, lejos de lo que se creyó por mucho tiempo, la realidad es que durante la investigación nunca terminó de quedar determinado el lugar donde ocurrió y quien fue la persona que cometió el delito. Lo cierto es que Salinas fue quien quedó en el ojo de la tormenta siendo acusado de algo que, según el material probatorio recolectado en todo este tiempo, no cometió.

'No está decidido como van a actuar los padres de Lucas. La denuncia fue un hecho bastante grave para el chico, no pudo terminar la escuela, fue expuesto públicamente y no podía salir a la calle por miedo a que lo agredieran. Estuvo un mes detenido en el Penal, se lo acusó de una tentativa de fuga que era algo descabellado. Él se enteró por todos los medios que fue acusado y nos presentamos con él ante la Justicia para que se lo formalice. Se le decretó la detención pero nunca se fijó una audiencia, sino que directamente fueron a detenerlo sin avisarle. La situación fue bastante traumática para el chico', sentenció.